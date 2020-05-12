Издательство Ad Marginem запустило веб-радио

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11 мая начало вещание веб-радио независимого издательства Ad Marginem. В его программу войдут аудиоальманахи, лекции и аудиокниги, также издательство будет рассказывать о своих книгах, контекстах и планах.

Радио Ad Marginem можно слушать в сервисах SoundCloud, Apple Podcasts и «Яндекс.Музыка».

Первым экспериментом в аудиоформате стал альманах «Поле» — совместный проект со студией звукозаписи Univoice.

Как сообщают авторы программы, она составлена из глав-фрагментов книг, изданных Ad Marginem. Слушать можно и каждую главу как отдельный и законченный выпуск, и все выпуски подряд, но второй вариант предпочтительнее, так как поможет почувствовать общую концепцию альманаха.

Содержание альманаха «Поле»:

Бертольт Брехт. «Радио — допотопное изобретение?»

Вирджиния Вулф. «Долгая прогулка: лондонское приключение»

Вальтер Беньямин. «Москва»

Фрэнсис Скотт Фицджеральд. «Сон и бодрствование»

Йозеф Рот. «Вниз по Волге»

Брюс Чатвин. «Волга»

Леонид Липавский. «Сны»

Джон Сибрук. «Место в шуме»

Джон Берджер. «Поле»

Каждая глава записана новым диктором со своей интонацией, каждый текст становится еще и тестом на восприятие, поиском ответа на вопрос, поставленный Брехтом век назад. Что должно звучать по радио, какие тексты переносят перевод в аудиоформат без потерь, какие возможности открывает звук для книг?

Альманах назван по закрывающему трек-лист эссе Джона Берджера «Поле». «Речь идет, — объясняют составители, — и о звуковом поле, и о поле пересекающихся смыслов, и об общей мизансцене этого эфира, который, как мы надеемся, подарит нашим читателям новый опыт, позволит расслышать нюансы, возможно, выпадавшие при чтении».

В альманах вошли фрагменты из книг, выпущенных в рамках совместной издательской программы с Музеем современного искусства «Гараж».

Новые фрагменты будут публиковаться раз в несколько дней.







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