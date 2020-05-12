Умер Константин Крылов

Моральная философия для свободной России
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Сегодня, 12 мая, в Москве в возрасте 52 лет умер философ, писатель, публицист, общественный и политический деятель Константин Крылов.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Константин Анатольевич Крылов родился в 1967 году в Москве, окончил факультет кибернетики МИФИ и философский факультет МГУ.
В 2003–2009 годах был главным редактором газеты «Спецназ России», с 2007 года — главным редактором газеты «Русский марш», с сентября 2007 года — главным редактором Агентства политических новостей, с 2010 года — главным редактором журнала «Вопросы национализма».
В 2005–2007 годах Константин Крылов был президентом Русского общественного движения, после 2007 года — президентом «РОД-Россия», с осени 2006 года входил в ЦК Конгресса русских общин.
В 2011 и 2012 годах Константин Крылов был одним из активных участников протестов против фальсификации результатов выборов в России. Он, в частности, выступал на московских митингах 10 и 24 декабря 2011 года, а в мае 2012 года принимал участие в акциях протеста на Чистых прудах у памятника Абаю Кунанбаеву.
В 2011 году против Константина Крылова было возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ в связи с публичным выступлением на митинге «Хватит кормить Кавказ» на Болотной площади в Москве, был приговорен к 120 часам исправительных работ.
В 2012 году Константин Крылов стал идейным вдохновителем и создателем незарегистрированной Национально-Демократической партии, в октябре того же года был избран в Координационный Совет российской оппозиции от националистов. С января 2016 года был членом Комитета 25 января.
Автор большого числа работ, в основном посвященных вопросам социологии, политологии, философии и текущей политической жизни. Также писал стихи и прозу под псевдонимами Юдик Шерман и Михаил Харитонов.
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