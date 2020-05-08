Умер Литл Ричард

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Сегодня, 9 мая, в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет умер американский певец, пианист и композитор, один из основоположников рок-н-ролла Литл Ричард.
Об этом сообщает Rolling Stone.
Литл Ричард (настоящее имя — Ричард Уэйн Пенниман) родился в 1932 году в городе Мейконе, штат Джорджия. С детства пел в церкви, еще в школе научился играть на саксофоне, а позже и на фортепиано.
С конца 1940-х участвовал в шоу, играл в водевилях, выступал с оркестром Бастера Брауна, который придумал для молодого музыканта его знаменитый псевдоним. В 1951 году он подписал первый контракт со студией звукозаписи, RCA Victor, и выпустил первый сингл — блюзовую балладу «Every Hour», ставшую хитом в Джорджии.
Общенациональную славу Литл Ричарду принесли песни, которые во второй половине 1950-х годов вышли на лейбле Specialty Records, такие как «Tutti Frutti» (1956), «Long Tall Sally» (1956), «Rip It Up» (1956), «Lucille» (1957) и «Good Golly Miss Molly» (1958).
Они сразу вошли в репертуар Элвиса Пресли, Бадди Холли, Джерри Ли Льюиса, Джина Винсента, Пэта Буна и стали классикой рок-н-ролла. В марте 1957 года увидел свет первый студийный альбом Литл Ричарда, «Here’s Little Richard». Осенью того же года музыкант неожиданно принял решение уйти из шоу-бизнеса и посвятить себя Богу.
Литл Ричард окончил колледж, стал священником церкви пятидесятников и три года не записывал ничего, кроме церковных гимнов. В 1962 году он вернулся на сцену, выступал с гастролями в Европе, где познакомился и подружился с The Beatles, сочинял новые песни и записывал новые версии старых, но его пластинки не имели большого коммерческого успеха. В конце 1970-х, разочаровавшись в образе жизни рок-музыканта, Литл Ричард снова обратился к религии.
Его второе возвращение в шоу-бизнес произошло в 1986 году, когда он сыграл в комедии «Без гроша в Голливуде» (Down and Out in Beverly Hills) и написал для нее песню. В том же году Литл Ричард выпустил первый за семь лет альбом, «Lifetime Friend», и стал одним из первых музыкантов, введенных в Зал славы рок-н-ролла.
С тех пор Литл Ричард снялся в эпизодических ролях еще в нескольких фильмах, участвовал в концертах и телешоу, записывался с Элтоном Джоном, Джоном Бон Джови, Джери Ли Льюисом и другими музыкантами. Также Литл Ричард продолжал исполнять обязанности священника. В 2017 году он вернулся к вере, в которой воспитывался в детстве, — заново прошел обряд крещения и стал членом Церкви адвентистов седьмого дня.
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