Фирма «Мелодия» подготовила цифровые релизы к юбилею Чайковского

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Расшифровываем сборник советских песен, составленный Егором Летовым в конце 1980-х8 мая 202092
К 180-летию Чайковского на фирме «Мелодия» выходит серия цифровых изданий – два диска с симфониями, сборник самых популярных и сборник редко исполняемых сочинений композитора, а также полное собрание концертных произведений для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром.
Об этом сообщает сайт фирмы «Мелодия». Там же приводятся ссылки на релизы на площадках «Яндекс.Музыка», YouTube Music, Spotify и Apple Music.
Архивные записи симфоний Чайковского 1970-х и 1980-х годов в исполнении Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения под управлением Геннадия Рождественского и Владимира Федосеева представлены, соответственно, на дисках «Чайковский. 6 симфоний. "Манфред"» и «Чайковский. 6 симфоний».
В альбом «Чайковский. Избранное» вошли 50 самых популярных сочинений композитора, Среди исполнителей Валерий Гергиев, Хибла Герзмава, Михаил Плетнев, Евгений Мравинский, Евгений Светланов, Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович, Леонид Коган, Сергей Лемешев, Ирина Архипова, Елена Образцова, Евгений Нестеренко, Галина Вишневская, Дмитрий Хворостовский.
Цифровой альбом «Чайковский. Неизвестные страницы» составлен из редко исполняемой музыки композитора.
Серию дополнит полное собрание концертных произведений для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром.
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Расшифровываем сборник советских песен, составленный Егором Летовым в конце 1980-х8 мая 202092
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