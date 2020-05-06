Умер Флориан Шнайдер

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Сегодня, 6 мая, в возрасте 73 лет умер немецкий музыкант, сооснователь группы Kraftwerk Флориан Шнайдер.

Об этом сообщает Billboard.

Флориан Шнайдер-Эслебен родился в 1947 году в Дюссельдорфе, учился там в Университете музыки и медиа имени Роберта Шумана. Став академическим флейтистом, продолжил музыкальное образование в Кельне и Ремшайде, также играл на скрипке и гитаре.

В 1968 году вместе с Ральфом Хюттером, с которым учился в Ремшайдской музыкальной академии, основал квинтет Organisation. В 1970 году группа была преобразована в квартет и получила известность под названием Kraftwerk («Электростанция»).

Флориан Шнайдер участвовал в записи всех 11 студийных альбомов Kraftwerk. На первых альбомах он играл на флейте и скрипке, начиная с пластинки «Autobahn» (1974) акустические инструменты больше не использовались и группа — одной из первых в мире — полностью перешла на электронное звучание. Флориан Шнайдер работал с электронными эффектами, он усовершенствовал искусственные голоса Robovox, своего рода визитную карточку Kraftwerk.

Из всех участников группы Флориан Шнайдер был самым замкнутым, он отказывался от общения с прессой и только в 1998 году сделал исключение для бразильского телевидения, которое выпустило интервью с музыкантом по случаю участия Kraftwerk в фестивале электронной музыки.

В том же году Флориан Шнайдер был назначен профессором медиаискусства и исполнительского мастерства в Государственном университете дизайна Карлсруэ. В 2009 году он официально объявил о выходе из состава Kraftwerk, в 2015 году вместе с продюсером Даном Лаксманом выпустил трек «Stop Plastic Pollution», ставший частью международной кампании в защиту окружающей среды.



























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