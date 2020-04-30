Умер Тони Аллен

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30 апреля в Париже в возрасте 79 лет умер нигерийский барабанщик, один из основоположников афробита Тони Аллен.
Об этом сообщет BBC.
Тони Оладипо Аллен родился в 1940 году в Лагосе, в юности увлекся игрой на барабанах, работал на радио, выступал в местных хайлайф-группах.
В 1964 году нигерийский мультиинструменталист и композитор Фела Кути пригласил Тони Аллена в хайлайф-джазовую группу, которая несколько лет спустя первой начала играть афробит и получила известность под названием Africa '70. К началу 1970-х Тони Аллен выработал уникальный стиль, в котором грув и соул сочетались с джазом, нигерийским и ганским хайлайфом, а также с полиритмией, характерной для традиционной музыки йоруба.
С группой Africa '70 Тони Аллен записал более 30 пластинок, в 1975–1979 годах выпустил три сольных альбома, в 1980 году основал в Лагосе собственную группу No Discrimination.
В 1984 году эмигрировал в Лондон, затем переехал в Париж, сотрудничал с африканскими музыкантами, такими как Кинг Санни Аде, Рэй Лема и Ману Дибанго, развивая на основе афробита в сочетании с различными стилями электронной музыки новую манеру игры, которую называл афрофанком.
В последующие годы Тони Аллен выступал и записывался со многими известными исполнителями, среди которых были Сушила Раман, Себастьен Телье, Шарлотта Генсбур, Air, Zap Mama, Фли, Уму Сангаре и Джефф Миллз.
В 2006 году Тони Аллен вошел в состав супергруппы The Good, the Bad & the Queen, в которой вместе с ним играли вокалист Blur и Gorillaz Деймон Албарн, гитарист Verve Саймон Тонг и бас-гитарист Clash Пол Симонон.
За полвека своей музыкальной карьеры Тони Аллен принял участие в записи около 80 альбомов. Ему посвящен сингл «Music Is My Radar» (2000) группы Blur, в котором Деймон Албарн поет: «Тони Аллен заставил меня танцевать». По словам Фелы Кути, «без Тони Аллена не было бы афробита». Брайан Ино говорил, что он «быть может, лучший барабанщик, рожденный на свет». В 2019 году режиссер Опийо Окейо снял о Тони Аллене биографический документальный фильм «Рождение афробита» (Birth of Afrobeat).
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