Фонд V–A–C запустил онлайн-журнал

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29 апреля открылся новый проект фонда V–A–C – онлайн-журнал Sreda, посвященный российской культуре и современности.
«Журнал Sreda предлагает нюансированный взгляд на российскую культуру и современность», — говорится в сообщении на сайте журнала.
Как сообщает пресс-служба фонда V–A–C, Sreda — это пространство для высказываний в трех основных форматах: художественная работа, текст и подкаст на русском и английском языках.
Название журнала среди прочего отражает его жизненный цикл — обновление происходит только по средам. Платформа будет предлагать не более трех материалов одновременно, по одному в каждой рубрике. Спустя какое-то время они будут исчезать с сайта, сменяясь новыми.
В первом выпуске журнала Sreda от 29 апреля опубликован фрагмент трактата Льва Толстого «Что такое искусство?», переизданного V–A–C Press вместе с исследовательскими текстами Кэрил Эмерсон и Олега Аронсона в марте 2020 года.
Дебютным эпизодом подкаста станет беседа международного куратора фонда Дефне Айяс с режиссером Кириллом Серебренниковым по случаю премьеры его спектакля «Декамерон», прошедшей в марте этого года в Берлине.
Кроме того, на платформе состоится премьерный показ второго сезона веб-сериала «Сны на районе. Восьмерка», созданного в кинолаборатории режиссера Андрея Сильвестрова в рамках проекта V–A–C «Расширение пространства. Из центра».
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