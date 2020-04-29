Федоровская библиотека продолжает цикл «Из комнаты в космос»

© Музей-библиотека Н.Ф. Федорова

2 мая цикл «Из комнаты в космос» Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова при Библиотеке №180 в Москве продолжится онлайн-встречей с петербургской концепт-художницей Линор Линзой.

Начало в 18:00, встреча пройдет в формате Zoom-конференции, присоединиться к которой можно будет здесь. Встреча также будет транслироваться на YouTube-канале Музей-библиотеки Н.Ф. Федорова.

Гости цикла «Из комнаты в космос» — художники, мыслители, ученые, писатели, (пере)изобретающие Николая Федорова по всему миру, — рассказывают о своих опытах продолжения, наращивания «философии общего дела».

Линор Линза предлагает обновить государственную символику России, «отбив» на флаге и гербе изображения спутника и ракеты «Восток». Кроме того, она придумала собственный «Люкскалендарь», разбитый на четырехлетние арт-периоды и берущий начало в 1957 году (запуск первого искусственного спутника Земли).

«Люкскалендарь, — говорит Линор Линза, — допускает, что время — это не однонаправленная стрела, не последовательно текущая река, а, например, стоянка, невообразимо грандиозная стоянка для пространств, процессов, событий и фактов. Скорость, длительность, темпоральность и так далее, эти известные свойства, лишь обнаруживают время, лишь указывают на то, что время есть. Скорее, основным свойством времени является его ускользание, иррациональность».

29 февраля, демонстрирующее эту иррациональность, выбрано доминантой новой календарной концепции-от-имени-искусства, а ее «пакет обновленных праздников» увенчивает 12 апреля — общий для всего арт-человечества, похожего на хлебниковских изобретателей, «праздник преодоления планетарной гравитации».

И, разумеется, все это — не просто слова, а настоящая, ощутимая производственная жизнь, которую Линор Линза ведет по ее люкскалендарю и запечатлевается во всевозможных книгах (и календарях) художника, принтах на ткани, арт-объектах и официально подаваемых властям сверхрационализаторских предложениях из серии: «космо-инсталляции техники, внеземных станций или ландшафтов планет пусть присутствуют повсюду — от частных домов и парков до учреждений и промышленных территорий». Получается, как у Федорова, у авангардистов-жизнестроителей: искусство не рассуждает о за-человеческом, но здесь и сейчас оказывается лабораторией антигравитации, прорывом «отсюда — туда и дальше» (Линор Линза).











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