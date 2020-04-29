Карел Беркгоф: Как историк я собираюсь придерживаться определенных ценностей

Дариуш Стола: «Идея тотального убийства была нацистским вкладом в восточноевропейскую практику погромов»
Польский историк о сложной теме — отношении поляков к Холокосту29 апреля 2020443
Ведущий научный сотрудник Института исследований по истории войны, Холокоста и геноцида NIOD (Амстердам) Карел Беркгоф, в течение четырех лет занимавший должность главного историка проекта Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» в Киеве, опубликовал статью, в которой рассказа о причинах, вынудивших его прекратить участие в проекте.
Русский перевод заявления Карела Беркгофа, обращенного к украинским читателям, опубликовано на сайте Espresso.tv.
Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» (BYHMC) планируется открыть в Киеве на месте массовых казней евреев нацистами в сентябре 1941 года. Проект финансирует международная группа частных инвесторов. Как сообщает сайт BYHMC, центр представляет собой некоммерческую образовательную организацию, призванную «достойно почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста».
Карел Беркгоф занимал должность главного историка BYHMC с февраля 2017 года по январь 2020 года. Прошлой осенью в BYHMC была создана новая должность художественного руководителя, которую занял российский режиссер Илья Хржановский, автор проекта «Дау».
«Практически сразу после этого назначения, к моему удивлению, были приложены энергичные усилия к полной замене команды BYHMC. Почти все представители высокопрофессиональной команды (менеджеры и специалисты, ответственные за разработку контента), которым я доверял, или были уволены, или решили уйти сами», — пишет Беркгоф.
Он рассказывает о концепции мемориального центра, предложенной Хржановским, которая, в частности, предусматривает использование «психометрических алгоритмов», «онлайн-регистрации» и «персонализированных анкет». Эту концепцию намерен реализовать генеральный директор BYHMC Макс Яковер, создав для посетителей «такое погружение, которое позволит почувствовать дух времени и что тогда чувствовали люди», в том числе за счет использования Big Data, дополненной и виртуальной реальности, голограмм и технологии Deep Fake.
«Как такие планы могут соотноситься с темой Холокоста и воплощаться на месте бывших массовых убийств? Где здесь чувствительность и сдержанность?» — спрашивает Беркгоф. Он приводит несколько положений Международного устава мемориальных музеев, которым, по его мнению, противоречит новая концепция мемориального центра.
«Как историк я собираюсь придерживаться определенных ценностей, и для меня важно, чтобы те, с кем я сотрудничаю, их разделяли. Среди них — ответственность, вежливость, благодарность, профессионализм, добродетель, надежность, командная работа, открытость и великодушие», — заявляет Беркгоф.
«Я действительно благодарен за невероятный опыт, который получил в течение этих четырех лет, а также за сотрудничество с выдающимися профессионалами, — пишет нидерландский историк в заключение своего заявления. — Ради большего дела — памяти жертв Бабьего Яра, я готов был быть соавтором и координатором работы над книгой "Атлас Бабьего Яра". Но я отклонил приглашение в роли советника возглавить Научный совет, и письменно заявил в марте, что больше не могу осуществлять публичную поддержку BYHMC по этическим соображениям, а также учитывая необходимость защищать свою профессиональную репутацию».
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:01«Стрелка» запускает подкасты с лекциями
17:04Продолжается серия «Креативные индустрии и пандемия»
16:00БДТ перенес майские спектакли на осень
14:11Мария Мороз прочитает онлайн-лекцию «Юрий Анненков и русский авангард»
13:42Телеканал «Дождь» проведет марафон-концерт в поддержку медиков
13:01InLiberty запускает новые онлайн-курсы
11:50Федоровская библиотека продолжает цикл «Из комнаты в космос»
10:44На «Оскар» впервые смогут претендовать фильмы, не выходившие в прокат
Вчера
18:14Журналисты призывают защитить свободу СМИ во время пандемииВсе новости
Польский историк о сложной теме — отношении поляков к Холокосту29 апреля 2020443
Продолжение тюдоровской трилогии Доницетти из Мет, два «Корсара» и «Кровавая монахиня»29 апреля 2020719
Что общего между учебно-активистским проектом Мастерской коллективного кино и автотрафиком?28 апреля 2020788
Почему театр на онлайн-карантине похож на генерала Чарноту из булгаковского «Бега»28 апреля 20201565
Новые альбомы Tesla Boy, Bicycles for Afghanistan, Zerolines, Phurpa и другие примечательные релизы месяца28 апреля 20201146
Сериал о казненных королевах от Мет, Пьер Булез дирижирует, Хельмут Лахенман рассказывает28 апреля 20201849
Андрей Россомахин к 150-летию со дня рождения «вождя мирового пролетариата»28 апреля 20201059
Пьеса Романа Осминкина27 апреля 20201544
Константин Зарубин об обычном шведском городе, который обещает и дает тебе необычное: уверенность в завтрашнем дне с ощущением, что ты дома27 апреля 20201980
«Кармен»: Мартин Кушей или Каликсто Биейто? «Аттила»: Ильдар Абдразаков или Эрвин Шротт? Решайте сами27 апреля 20201918
COLTA.RU заглядывает в новую лабораторию журнала «[Транслит]»24 апреля 20202793
Луис Кальдерон, директор культурного пространства La Tabacalera в Мадриде, верит, что пандемия пойдет на пользу искусству, — и дает рецепт фирменного гаспачо24 апреля 20202291