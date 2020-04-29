Карел Беркгоф: Как историк я собираюсь придерживаться определенных ценностей

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Ведущий научный сотрудник Института исследований по истории войны, Холокоста и геноцида NIOD (Амстердам) Карел Беркгоф, в течение четырех лет занимавший должность главного историка проекта Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» в Киеве, опубликовал статью, в которой рассказа о причинах, вынудивших его прекратить участие в проекте.

Русский перевод заявления Карела Беркгофа, обращенного к украинским читателям, опубликовано на сайте Espresso.tv.

Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» (BYHMC) планируется открыть в Киеве на месте массовых казней евреев нацистами в сентябре 1941 года. Проект финансирует международная группа частных инвесторов. Как сообщает сайт BYHMC, центр представляет собой некоммерческую образовательную организацию, призванную «достойно почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста».

Карел Беркгоф занимал должность главного историка BYHMC с февраля 2017 года по январь 2020 года. Прошлой осенью в BYHMC была создана новая должность художественного руководителя, которую занял российский режиссер Илья Хржановский, автор проекта «Дау».

«Практически сразу после этого назначения, к моему удивлению, были приложены энергичные усилия к полной замене команды BYHMC. Почти все представители высокопрофессиональной команды (менеджеры и специалисты, ответственные за разработку контента), которым я доверял, или были уволены, или решили уйти сами», — пишет Беркгоф.

Он рассказывает о концепции мемориального центра, предложенной Хржановским, которая, в частности, предусматривает использование «психометрических алгоритмов», «онлайн-регистрации» и «персонализированных анкет». Эту концепцию намерен реализовать генеральный директор BYHMC Макс Яковер, создав для посетителей «такое погружение, которое позволит почувствовать дух времени и что тогда чувствовали люди», в том числе за счет использования Big Data, дополненной и виртуальной реальности, голограмм и технологии Deep Fake.

«Как такие планы могут соотноситься с темой Холокоста и воплощаться на месте бывших массовых убийств? Где здесь чувствительность и сдержанность?» — спрашивает Беркгоф. Он приводит несколько положений Международного устава мемориальных музеев, которым, по его мнению, противоречит новая концепция мемориального центра.

«Как историк я собираюсь придерживаться определенных ценностей, и для меня важно, чтобы те, с кем я сотрудничаю, их разделяли. Среди них — ответственность, вежливость, благодарность, профессионализм, добродетель, надежность, командная работа, открытость и великодушие», — заявляет Беркгоф.

«Я действительно благодарен за невероятный опыт, который получил в течение этих четырех лет, а также за сотрудничество с выдающимися профессионалами, — пишет нидерландский историк в заключение своего заявления. — Ради большего дела — памяти жертв Бабьего Яра, я готов был быть соавтором и координатором работы над книгой "Атлас Бабьего Яра". Но я отклонил приглашение в роли советника возглавить Научный совет, и письменно заявил в марте, что больше не могу осуществлять публичную поддержку BYHMC по этическим соображениям, а также учитывая необходимость защищать свою профессиональную репутацию».







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