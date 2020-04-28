Объявлен сбор средств на издание книги Элвина Лусье

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Петербургское гуманитарное издательство Яромира Хладика проводит краудфандинговую кампанию в поддержку издания на русском языке книги американского композитора Элвина Лусье «Музыка 109. Заметки об экспериментальной музыке».
Как сообщают инициаторы кампании на Planeta.ru, основу книги одного из пионеров электроакустического перформанса составили лекции, которые он читал в Уэслианском университете. Элвин Лусье анализирует более ста произведений Роберта Эшли, Джона Кейджа, Чарлза Айвза, Мортона Фелдмана, Филипа Гласса, Полины Оливерос, Стива Райха, Крисчена Вулфа, Ла Монте Янга и других композиторов, рассказывает о различных направлениях экспериментальной музыки XX века.
Автор русского перевода — Саша Мороз, автор дизайна обложки — Ник Теплов. Сейчас книга находится на стадии редактуры, издательство планирует напечатать ее в середине июля.
«Собранная сумма поможет нам оплатить труд переводчика (а если сбор средств пройдет более чем удачно, то и труд верстальщика и корректора)», — говорится в сообщении.
Всего необходимо собрать 70 тысяч рублей, до конца кампании остается 34 дня.
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