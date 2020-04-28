Фонд Михаила Прохорова запускает флешмоб по сбору личных историй

© Фонд Михаила Прохорова

В рамках фестиваля «Локальные истории» Фонд Михаила Прохорова объявляет флешмоб, участникам которого предлагают делиться историями о событиях, фотографиями предметов и просто воспоминаниями, связывающими жизнь человека с историей города, края, страны или мира.

Площадкой флешмоба может стать любая социальная сеть, необходимо лишь ставить теги #ЛокальныеИстории и #ФондМихаилаПрохорова. Собранные таким образом истории будут публиковаться в пабликах Фонда Михаила Прохорова и смогут стать частью исторического фестиваля «Локальные истории», который пройдет в 2021 году.

«Уникальная ситуация длительного пребывания дома для многих стала поводом осмыслить свое место в мире, обратиться к истории своей семьи, — сообщают организаторы акции на сайте Фонда Михаила Прохорова. — Бумажные письма из прошлого, дорогие сердцу вещи, найденные во время уборки, вспомнившиеся истории из детства и молодости — всё это артефакты личной истории».

Краткая инструкция для участника акции:

расскажите о предмете или воспоминании, которое стало символом связи жизни одного человека и истории города/региона/страны/мира, или

расскажите о событии, случившемся в вашей местности, с вашими предками, об образе жизни людей в том месте, где вы живете или жили в прошлом, или

расскажите историю из прошлого, пришедшую к вам от ваших родных и близких;

опубликуйте фото, комментарий, текст или видеозапись на вашей странице в соцсети;

поставьте теги #ЛокальныеИстории #ФондМихаилаПрохорова.

Фестиваль «Локальные истории» – новый исследовательско-просветительский проект Фонда Михаила Прохорова – ставит своей задачей охватить все аспекты сегодняшних подходов к регионалистике, обсудить проблемы и возможности локальной истории, ее взаимодействие с историей частной и глобальной, с историей отдельной территории, государства и мира. В фокусе локальной истории — жизнь местных сообществ и отдельного че-ловека во всем ее многообразии, на всей ее протяжённости. Фестиваль состоится в Красноярске в 2021 году.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Красноярского края и Администрации города Красноярска, партнеры — Сибирский федеральный университет, Музейный центр «Площадь Мира», Исторический факультет МГУ















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