Умер Леонид Лубяницкий

26 апреля в Нью-Йорке в возрасте 82 лет умер русско-американский фотограф Леонид Лубяницкий, автор культовых фотопортретов Владимира Высоцкого, Иосифа Бродского, Михаила Барышникова.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Леонид Давидович Лубяницкий родился в 1938 году в Ленинграде. Фотограф в третьем поколении, начал фотографировать в шесть лет под руководством отца.

С 1960 года работал кинооператором на Ленинградском телевидении, снимал документальные фильмы по искусству и телепрограммы для детей, но по совету Сергея Параджанова решил не уходить из фотографии в кино. Дружил с Иосифом Бродским, учил фотографии Михаила Барышникова.

В 1972 году эмигрировал в США, где получил работу ассистента у знаменитого фотохудожника Ричарда Аведона. Впоследствии основал в Нью-Йорке собственную студию, придерживался традиционных методов фотосъемки и фотопечати, основанных на использовании пленки и фотобумаги.

Среди героев фотопортретов Леонида Лубяницкого были Ричард Никсон, Мстислав Ростропович, Пеле и Артур Миллер. Работы фотографа публиковались в Vogue, Vanity Fair, Time, People, Horizon, Look, The New York Times Magazine, Condé Nast Traveler и других изданиях.















































