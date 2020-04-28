Умер Леонид Лубяницкий

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26 апреля в Нью-Йорке в возрасте 82 лет умер русско-американский фотограф Леонид Лубяницкий, автор культовых фотопортретов Владимира Высоцкого, Иосифа Бродского, Михаила Барышникова.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Леонид Давидович Лубяницкий родился в 1938 году в Ленинграде. Фотограф в третьем поколении, начал фотографировать в шесть лет под руководством отца.
С 1960 года работал кинооператором на Ленинградском телевидении, снимал документальные фильмы по искусству и телепрограммы для детей, но по совету Сергея Параджанова решил не уходить из фотографии в кино. Дружил с Иосифом Бродским, учил фотографии Михаила Барышникова.
В 1972 году эмигрировал в США, где получил работу ассистента у знаменитого фотохудожника Ричарда Аведона. Впоследствии основал в Нью-Йорке собственную студию, придерживался традиционных методов фотосъемки и фотопечати, основанных на использовании пленки и фотобумаги.
Среди героев фотопортретов Леонида Лубяницкого были Ричард Никсон, Мстислав Ростропович, Пеле и Артур Миллер. Работы фотографа публиковались в Vogue, Vanity Fair, Time, People, Horizon, Look, The New York Times Magazine, Condé Nast Traveler и других изданиях.
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