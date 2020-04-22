Фонд V-A-C представляет веб-сериал «Сны на районе. Восьмерка»

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Сегодня, 22 апреля, начался показ веб-сериала «Сны на районе. Восьмерка» фонда V-A-C, созданного совместно с Мастерской коллективного кино в рамках программы «Расширение пространства. Из центра».
Как сообщает пресс-служба фонда V-A-C, премьера первого сезона веб-сериала «Сны на районе. Восьмерка» проходит на YouTube-канале журнала «Искусство кино». Премьера второго сезона состоится в новом онлайн журнале фонда V–A–C «СРЕДА».
Каждый эпизод сериала посвящен одному из авторов-участников Мастерской коллективного кино Андрея Сильвестрова. Серии состоят из портретных интервью, проведенных на собеседовании, а также фильмов и видеороликов, снятых в мастерской.
Задавшись целью изучить город и то, как он меняется и влияет на живущих в нем людей, режиссер Андрей Сильвестров и куратор кинопрограмм фонда V-A-C Кирилл Адибеков создали киномастерскую, которая объединила участников проекта.
«Сны на районе. Восьмерка» — первый кинопроект фонда V-A-C. Выпущенный по итогам проекта альманах был отобран в конкурсную программу фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» (2020).
«Важно сказать, что наша мастерская не была учебной, в которой я выступил бы мастером, — это был, прежде всего, художественный проект, — говорит Андрей Сильвестров. — Когда мы проводили собеседования, меня поразило, насколько потрясающе интересные люди к нам пришли, сколько в них уникальности, таланта, доброты. И, собственно, этим своим переживанием, искренним восхищением Человеком очень захотелось поделиться со зрителем. Что мы и делаем с помощью web-сериала».
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