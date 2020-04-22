Центр братьев Люмьер отмечает десятилетие

Основанный в Москве 10 лет назад Центр фотографии имени братьев Люмьер подготовил к юбилею виртуальный тур, а летом планирует открыть большую выставку.

Виртуальный тур по Центру фотографии имени братьев Люмьер доступен в специальном разделе сайта музея.

Коллекция центра создавалась с 2001 года, на сегодня в ней собраны более 13 тысяч оригинальных отпечатков 330 отечественных и зарубежных авторов.

На летней юбилейной выставке, которая разместится во всех трех залах Центра братьев Люмьер, будут представлены коллекционные работы самых значимых авторов советского фотоискусства XX века из фонда Галереи Люмьер. Впервые зритель сможет увидеть винтажи и авторские отпечатки одной из крупнейших коллекций советской фотографии.

Цель юбилейной выставки — показать уникальную авторскую печать и винтажные работы, раритеты советской фотографии. Кураторская концепция выставки воссоздаст движение от 20-х к 90-м годам XX века, отражая имена классиков авангарда, военного периода, послевоенной эпохи. Перейдя в эпоху фотографической оттепели, раскроет клубное движение фотографии, которое дало нам новые направления, отразившиеся в эпохе 80-х. Предперестроечные работы, навеянные будущей свободой, и 90-е, взорвавшие собой уже новую эпоху. Отдельный зал будет посвящен Литовской школе фотографии.

История Центра фотографии имени братьев Люмьер началась в 2001 году, когда разместившаяся в небольшом пространстве в Центральном доме художника Галерея Люмьер стала первой частной фотографической галереей в России. В 2009 году шеф-куратор Наталья Григорьева-Литвинская приняла решение о создании центра фотографии на Красном Октябре. Центр открылся в марте 2010 года проектом «Иконы 1960–80-х», рассказавшем о главных лицах эпохи оттепели и лучших авторах того периода.

За 10 лет в Центре братьев Люмьер состоялось более 260 фотовыставок, из них 50 были посвящены советской фотографии. На площадке центра с 2010 по 2020 годы были показаны выставки авторов из 23 стран мира. В экспозиции музея в разное время были представлены и классики фотографии, и современные авторы из России, США, Франции, Великобритании, Финляндии, Шотландии, Нидерландов, Швеции, Японии, Польши, Украины, Швейцарии, Германии, Италии, Сербии, Чехии, Литвы, Испании, Монако, Норвегии, Мексики, Беларуси и Бельгии.

Кроме того, c 2010 года Центр братьев Люмьер организовал 12 международных проектов, включая фестиваль актуальной современной фотографии и авторской книги Photobookfest. С 2005 по 2019 годы в издательстве центра вышли 11 изданий, посвященных советскому фотоискусству.







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