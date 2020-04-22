Центр братьев Люмьер отмечает десятилетие

«Базар» и лингва франка
Московский хип-хоп-дуэт «Базар» приглашает совершить путешествие по разным странам, не выходя из дома22 апреля 2020227
Основанный в Москве 10 лет назад Центр фотографии имени братьев Люмьер подготовил к юбилею виртуальный тур, а летом планирует открыть большую выставку.
Виртуальный тур по Центру фотографии имени братьев Люмьер доступен в специальном разделе сайта музея.
Коллекция центра создавалась с 2001 года, на сегодня в ней собраны более 13 тысяч оригинальных отпечатков 330 отечественных и зарубежных авторов.
На летней юбилейной выставке, которая разместится во всех трех залах Центра братьев Люмьер, будут представлены коллекционные работы самых значимых авторов советского фотоискусства XX века из фонда Галереи Люмьер. Впервые зритель сможет увидеть винтажи и авторские отпечатки одной из крупнейших коллекций советской фотографии.
Цель юбилейной выставки — показать уникальную авторскую печать и винтажные работы, раритеты советской фотографии. Кураторская концепция выставки воссоздаст движение от 20-х к 90-м годам XX века, отражая имена классиков авангарда, военного периода, послевоенной эпохи. Перейдя в эпоху фотографической оттепели, раскроет клубное движение фотографии, которое дало нам новые направления, отразившиеся в эпохе 80-х. Предперестроечные работы, навеянные будущей свободой, и 90-е, взорвавшие собой уже новую эпоху. Отдельный зал будет посвящен Литовской школе фотографии.
История Центра фотографии имени братьев Люмьер началась в 2001 году, когда разместившаяся в небольшом пространстве в Центральном доме художника Галерея Люмьер стала первой частной фотографической галереей в России. В 2009 году шеф-куратор Наталья Григорьева-Литвинская приняла решение о создании центра фотографии на Красном Октябре. Центр открылся в марте 2010 года проектом «Иконы 1960–80-х», рассказавшем о главных лицах эпохи оттепели и лучших авторах того периода.
За 10 лет в Центре братьев Люмьер состоялось более 260 фотовыставок, из них 50 были посвящены советской фотографии. На площадке центра с 2010 по 2020 годы были показаны выставки авторов из 23 стран мира. В экспозиции музея в разное время были представлены и классики фотографии, и современные авторы из России, США, Франции, Великобритании, Финляндии, Шотландии, Нидерландов, Швеции, Японии, Польши, Украины, Швейцарии, Германии, Италии, Сербии, Чехии, Литвы, Испании, Монако, Норвегии, Мексики, Беларуси и Бельгии.
Кроме того, c 2010 года Центр братьев Люмьер организовал 12 международных проектов, включая фестиваль актуальной современной фотографии и авторской книги Photobookfest. С 2005 по 2019 годы в издательстве центра вышли 11 изданий, посвященных советскому фотоискусству.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
16:14Политех откроет «Живую библиотеку»
14:00Фонд V-A-C представляет веб-сериал «Сны на районе. Восьмерка»
13:32Центр братьев Люмьер отмечает десятилетие
12:35Открылась онлайн-платформа «КАРОАрт.LIVE»
11:52Издательство «Носорог» запускает онлайн-лекторий
Вчера
18:10Объявлен длинный список премии «Большая книга»
17:06Выходит сборник воспоминаний Николая Каретникова
15:37Работники культуры обсудят инклюзию и современное искусство в эпоху карантина
14:50Фестиваль-лаборатория «Убежище» ищет куратораВсе новости
Московский хип-хоп-дуэт «Базар» приглашает совершить путешествие по разным странам, не выходя из дома22 апреля 2020227
Ольга Седакова о мемуарной прозе Николая Каретникова22 апреля 2020380
Бьорн Гельдхоф о PinchukArtCentre, страхе, надежде и театре22 апреля 2020435
Премьера головокружительного клипа «Dru» — даунхилл под квартет лучших московских импровизирующих барабанщиков22 апреля 2020466
Верди в постановке Питера Гринуэя, неизвестная опера Оффенбаха, танцующие Фрида Кало и Диего Ривера22 апреля 20201176
Эмигрировавший в США рок-музыкант — о новых песнях, грядущем онлайн-концерте и о том, как он переживает пандемию в Нью-Йорке21 апреля 20201880
Алексей Конаков продолжает исследовать наследие петербургского писателя21 апреля 20201203
Второй виртуальный сезон театра Ла Монне, балеты Баланчина и Ноймайера21 апреля 20202100
Цвет асфальта и листьев курчавые цветы21 апреля 2020760
Философ Михаил Маяцкий подводит предварительные (в их ненадежности) итоги того, что с нами случилось и случается прямо сегодня20 апреля 20208226
Старое интервью Григория Соколова в честь его 70-летия20 апреля 20202915
К своему 40-летию Баста представил новый проект. Никакого рэпа — только танцевальная электроника20 апреля 20201335