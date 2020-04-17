Умер Александр Вустин

© Союз композиторов России

Сегодня, 19 апреля, в Москве умер композитор Александр Вустин. 24 апреля ему исполнилось бы 77 лет.

Об этом сообщает Союз композиторов России.

Александр Кузьмич Вустин родился в 1943 году в Москве, занимался композицией под руководством Григория Фрида, в 1969 году окончил Московскую консерваторию, в 1969–1974 годах работал музыкальным редактором литературно-драматического вещания Комитета по телевидению и радиовещанию, с 1974 года — редактором издательства «Советский композитор», был активным участником новой Ассоциации современной музыки, созданной в 1989 году Эдисоном Денисовым.

Зрелый стиль композитора сформировался в 1970-е годы. На протяжении более чем пятидесятилетней профессиональной деятельности Александр Вустин создал значительное число сочинений, многие из них звучали не только в России, но также в Германии, Франции, Голландии, Англии, США и других странах.

Среди последних произведений композитора «Памяти Григория Фрида» (2014) для альта и фортепиано, «Песня Лукерьи» (2015) для магнитной пленки, народного голоса и оркестра, «Песнь восхождения» (2016) для оркестра и голосов, «Три стихотворения Ольги Седаковой» (2017) для голоса и оркестра.

В 2016 году Александр Вустин стал первым «композитором в резиденции» Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова. В 2019 году в Московском академическом Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко по инициативе Владимира Юровского была поставлена опера Александра Вустина «Влюбленный дьявол» (1975–1989).































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