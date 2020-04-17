Умерла Евгения Уралова

© Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой

Сегодня, 17 апреля, в Израиле в возрасте 79 лет умерла актриса театра и кино Евгения Уралова.

Об этом сообщает сайт Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.

Евгения Владимировна Уралова родилась в 1940 году в Ленинграде, закончила техническое училище, занималась в любительской театральной студии, в 1964 году окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.

По окончании института актриса была принята в труппу Театра Ермоловой, на сцене которого выступала более четырех десятилетий, сыграв в 26 спектаклях.

Дебютировала в кино в 1959 году в эпизодической роли в фильме Сергея Сиделева «Повесть о молодоженах». В 1966 году вышла на экраны картина Марлена Хуциева «Ию́льский дождь», главную героиню которого сыграла Евгения Уралова.

Фильмография Евгении Ураловой насчитывает более сорока кино- и телефильмов. В 1990-х она исполнила роль Екатерины Великой в рекламе банка «Империал», которую снял режиссер Тимур Бекмамбетов. Заслуженная артистка России (1994).



























































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