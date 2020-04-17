 
15:27 17 апреля 2020Новости
1952
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Умерла Евгения Уралова

News_detailed_picture© Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой

Сегодня, 17 апреля, в Израиле в возрасте 79 лет умерла актриса театра и кино Евгения Уралова.

Об этом сообщает сайт Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.

Евгения Владимировна Уралова родилась в 1940 году в Ленинграде, закончила техническое училище, занималась в любительской театральной студии, в 1964 году окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.

По окончании института актриса была принята в труппу Театра Ермоловой, на сцене которого выступала более четырех десятилетий, сыграв в 26 спектаклях.

Дебютировала в кино в 1959 году в эпизодической роли в фильме Сергея Сиделева «Повесть о молодоженах». В 1966 году вышла на экраны картина Марлена Хуциева «Ию́льский дождь», главную героиню которого сыграла Евгения Уралова.

Фильмография Евгении Ураловой насчитывает более сорока кино- и телефильмов. В 1990-х она исполнила роль Екатерины Великой в рекламе банка «Империал», которую снял режиссер Тимур Бекмамбетов. Заслуженная артистка России (1994).




























Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Сегодня на сайте
Поехали!Современная музыка
Поехали! 

Каждый год трио музыкантов-экспериментаторов записывает посвящение Дню космонавтики — вот уже 10 лет

16 апреля 2020650
И дома есть жизнь :)Общество
И дома есть жизнь :) 

Разговор с Верой Шенгелией, заместителем генерального директора Политехнического музея, запустившего флешмоб #амывсегдадома среди людей с инвалидностью

16 апреля 2020665