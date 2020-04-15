«Эшколот» проведет онлайн-встречу о «новом мышлении» Франца Розенцвейга

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19 апреля культурно-образовательный проект «Эшколот» организует онлайн-встречу, участники которой будут говорить о философе Франце Розенцвейге (1886-1929) и его «новом мышлении» в сфере философии, религии и эстетики.
Начало в 19:00, необходима предварительная регистрации.
«Пару лет назад в издательстве "Гешарим" впервые на русском языке вышла одна из важнейших философских книг XX века – "Звезда избавления" Франца Розенцвейга», — пишут на сайте «Эшколота» организаторы встречи и приглашают на нее как тех, кто уже прочитал книгу Розенцвейга по-русски, так и тех, кто еще не успел этого сделать.
Участники встречи и темы их выступлений:
Илья Дворкин, философ — Розенцвейг как автор «нового мышления»
Ури Гершович, исследователь еврейской мысли — Розенцвейг и иудео-христианский диалог
Семен Парижский, филолог — «Не как черешни, а как персики»: Розенцвейг о восприятии поэзии и музыки
В качестве музыкального эпилога ансамбль под руководством Ильи Рубинштейна исполнит Струнный квартет №14 (op. 131) Бетховена.
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