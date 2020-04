Новая книга Питера Померанцева выходит в России

В апреле издательство Individuum выпустит книга британского журналиста и исследователя пропаганды Питера Померанцева «Это не пропаганда. Хроники мировой войны с реальностью».

Это кругосветное путешествие-расследование работы пропаганды в разных странах, сообщает сайт издательства Individuum. Автор книги посетил Филиппины, Мексику, США, Россию, Великобританию и выяснил, как устроен «мир взбесившихся систем массового убеждения», скрытой рекламы, дипфейков и фейковых новостей.

«В этой книге я путешествую по „пропагандиям“: от Латинской Америки до так называемого Запада, от Азии до Ближнего Востока, возвращаясь домой в Англию, переживающую собственный кризис самоопределения. И тем не менее я будто не покидаю Россию. В трущобах Манилы, гетто Мехико и руинах Алеппо — везде происходит одно и то же. Эта книга — попытка понять причины и найти решение этой проблемы», — пишет Питер Померанцев в предисловии для русского издания.

Питер Померанцев родился в 1977 году в Киеве, в 1978 году его семья эмигрировала в Западную Германию, когда отца Питера, поэта и телеведущего Игоря Померанцева, за распространение «вредной литературы» арестовало КГБ. По окончании университета переехал в Москву, где жил с 2001 по 2010 год. Работал на телевидении, писал о России для Newsweek, The Guardian, The Independent, The Atlantic Monthly и других изданий. Читает лекции в Лондонской школе экономики. Автор книги «Nothing Is True and Everything Is Possible: The Surreal Heart of the New Russia» (2014).











































