Умер А.А. Тимофеевский

© Пётр Антонов

11 апреля в своем доме под Москвой в возрасте 61 года умер кинокритик и эссеист Александр Тимофеевский.

Об этом сообщила писательница Татьяна Толстая.

Александр Александрович Тимофеевский родился в 1958 году в Москве в семье писателя и поэта Александра Павловича Тимофеевского, в 1980–1985 годах учился на киноведческом факультете ВГИКа.

Работал обозревателем в газете «Московские новости» и журнале «Столица», был советником генерального директора Издательского дома «Коммерсантъ». Принимал участие в создании концептуальной основы газеты «Коммерсантъ Daily», в 1995–1997 годах был ее постоянным обозревателем и колумнистом.

В 1997 году стал одним из создателей и колумнистом газеты «Русский телеграф». В 2007–2013 годах был шеф-редактором общественно-политического и литературного журнала «Русская жизнь».

Статьи Александра Тимофеевского публиковались в журналах «Искусство кино», «Московский наблюдатель», «Сеанс» и «Столица», в газетах «Известия», «Московские новости», «Независимая газета», на сайтах «Кинопоиск» и Snob.ru.

В 2017 году в издатальстве «Сеанс» вышли сборники статей Александра Тимофеевского «Весна средневековья» и «Книжка-подушка».















































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