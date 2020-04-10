Умер А.А. Тимофеевский

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11 апреля в своем доме под Москвой в возрасте 61 года умер кинокритик и эссеист Александр Тимофеевский.
Об этом сообщила писательница Татьяна Толстая.
Александр Александрович Тимофеевский родился в 1958 году в Москве в семье писателя и поэта Александра Павловича Тимофеевского, в 1980–1985 годах учился на киноведческом факультете ВГИКа.
Работал обозревателем в газете «Московские новости» и журнале «Столица», был советником генерального директора Издательского дома «Коммерсантъ». Принимал участие в создании концептуальной основы газеты «Коммерсантъ Daily», в 1995–1997 годах был ее постоянным обозревателем и колумнистом.
В 1997 году стал одним из создателей и колумнистом газеты «Русский телеграф». В 2007–2013 годах был шеф-редактором общественно-политического и литературного журнала «Русская жизнь».
Статьи Александра Тимофеевского публиковались в журналах «Искусство кино», «Московский наблюдатель», «Сеанс» и «Столица», в газетах «Известия», «Московские новости», «Независимая газета», на сайтах «Кинопоиск» и Snob.ru.
В 2017 году в издатальстве «Сеанс» вышли сборники статей Александра Тимофеевского «Весна средневековья» и «Книжка-подушка».
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