Дни Тарковского пройдут в онлайн-режиме

Кадр из фильма «Андрей Тарковский. Кино как молитва» © Nonfiction.film

В этом году Дни Тарковского в Ивановской области не смогут состояться в обычном формате из-за пандемии коронавируса COVID-19. При поддержке международного кинофестиваля «Зеркало» празднование 88-й годовщины со дня рождения режиссера будет проходить в онлайн-режиме.

Дни Тарковского проводятся в Иванове и Юрьевце с 1990 года, их программа включает кинопоказы и творческие встречи, посвященные Андрею Тарковскому. В разные годы гостями Дней Тарковского были Марина Тарковская, Николай Бурляев, Наталья Бондарчук, Константин Лопушанский.

В этом году почетным гостем станет режиссер монтажа Михал Лещиловский, работавший над последней картиной Андрея Тарковского «Жертвоприношение». Вместе с ним сын Андрея Тарковского, Андрей Андреевич, спустя много лет сделал свой фильм, посвященный отцу — «Андрей Тарковский. Кино как молитва», мировая премьера которого прошла в сентябре 2019 года на Венецианском кинофестивале. В 1988 году Лещиловский снял документальный фильм «Режиссер Андрей Тарковский», а в 2011 году польский режиссер был одним из членов международного жюри фестиваля «Зеркало».

4 апреля, в день 88-летия со дня рождения Андрея Тарковского, Ивановская телекомпания БАРС покажет в своем эфире фильм «Андрей Тарковский. Кино как молитва» (начало в 16:00). После показа на платформе webinar.ru состоится творческая встреча с Михалом Лещиловским, модератором которой выступит кинокритик, программный директор фестиваля «Зеркало» Андрей Плахов (начало в 17:45). Встреча пройдет в сотрудничестве с Высшей школой кино «Арка».

Творческая встреча будет открытой для всех желающих. Ссылка на нее будет опубликована 4 апреля в социальных сетях фестиваля «Зеркало», а также на сайте правительства Ивановской области и в социальных сетях партнеров мероприятия.

Фильм «Андрей Тарковский. Кино как молитва», кроме того, доступен для просмотра на платформе Nonfiction.film – онлайн-кинотеатре Центра документального кино, где начиная с 4 апреля будет сформирована специальная подборка фильмов фестиваля «Зеркало». Для новых подписчиков будет действовать бесплатный период для просмотра фильмов в течение 10 дней.

О датах и формате проведения фестиваля «Зеркало» в 2020 году будет объявлено дополнительно.



















































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