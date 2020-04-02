Максима Ксензова назначили замминистра культуры

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1 апреля распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина заместителем министра культуры РФ назначен бывший замглавы Роскомнадзора Максим Ксензов.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве культуры РФ, новый замминистра будет курировать киноиндустрию и цифровизацию в культурной сфере.
Максим Ксензов (р. 1973) окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского в Москве, в 1990-х работал в Центральном научно-исследовательском институте Министерства обороны и в администрации Тюменской области, позже входил в руководство телекоммуникационных компаний, принимал участие в создании и эксплуатации спутников связи и вещания.
В 2004 году возглавил управление лицензирования Росохранкультуры, после ее слияния Роскомнадзором возглавил в ведомстве Управление разрешительной работы в сфере массовых коммуникаций, летом 2012 года был назначен заместителем руководителя Роскомнадзора, отвечал за регулирование СМИ и интернета.
В начале 2016 года Ксензов перешел в «Национальную Медиа Группу», где занял пост заместителя генерального директора, а также вошел в правление Ассоциации кабельного телевидения России. В конце того же года стал советником генерального директора компании «Энергия-Телеком», осенью 2018 года был назначен заместителем директора департамента проектной деятельности правительства РФ.
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