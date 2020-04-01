Присуждена премия Астрид Линдгрен

«Час места». 21 августа 2016 года
Премьера видеопроекта Ивана Николаева, Алены Старостиной и Павла Пряжко. Часть III1 апреля 2020321
Жюри международной премии памяти Астрид Линдгрен, присуждаемой за вклад в дескую литературу, объявило лауреата 2020 года. Им стала автор и иллюстратор книг из Южной Кореи Пэк Хи На.
Как сообщает телеканал «Россия-Культура», в этом году церемония объявления лауреата в мемориальной квартире Астрид Линдгрен в Стокгольме из-за пандемии коронавируса COVID-19 прошла в отсутствие публики.
«Иллюстрированные книги Пэк Хи На с присущими им тонким чувством материала, образа и жеста, рассказывают истории об одиночестве и солидарности», — цитирует сообщение жюри сайт премии Астрид Линдгрен.
Пэк Хи На родилась в 1971 году в Сеуле, где в квартале Ичхон-дон сейчас расположена ее студия. Изучала образовательные технологии в Женском университете Ихва и анимацию в Калифорнийском институте искусств. Работала в сфере рекламы и мультимедиа, после рождения дочери начала создавать для нее иллюстрированные книги. С тех пор вышли 13 книг, которые завоевали большую популярность в странах Азии, были переведены на иностранные языки и принесли их автору множество наград как в Южной Корее, так и за ее пределами.
Международная премия памяти Астрид Линдгрен, основанная правительством Швеции в 2002 году, является крупнейшей в мире наградой в области детской литературы: ее призовой фонд составляет 5 млн шведских крон ($501,5 тысяч).
На премию могут быть номинированы писатели, иллюстраторы, издатели и чтецы, чьи работы передают дух произведений Астрид Линдгрен.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
21:02Коллектив «Ведомостей» поддержал смену главреда
17:58Отменен Эдинбургский фестиваль
15:49Третьяковка выложила в свободный доступ фотоархив 47 выставок
15:13Начался марафон на онлайн-платформе «Академия Пушкинского»
14:24Фирма «Мелодия» запустила «Музыкальный антивирус»
13:58Премия «ЛибМиссия» продлевает срок приема заявок
13:28Отложен конкурс Grand Piano Competition
12:20Объявлены победители конкурса молодых композиторов «Партитура»
11:27Байройтский фестиваль перенесли на 2021 годВсе новости
Премьера видеопроекта Ивана Николаева, Алены Старостиной и Павла Пряжко. Часть III1 апреля 2020321
Дневники Семена Ласкина, его коллекция картин и мистический роман о художниках 1930-х1 апреля 2020447
Герои нового русского рока из Новосибирска рассказывают, в чем их идентичность1 апреля 2020342
Два варианта одного текста, написанные с разницей в два дня Анастасией Усачевой1 апреля 20201281
«Баядерка» из Перми, праздник барокко от Опера Комик и день рождения Рахманинова1 апреля 20201703
На 87-м году жизни в своем поместье под Краковом умер Кшиштоф Пендерецкий31 марта 20201798
Премьера видеопроекта Ивана Николаева, Алены Старостиной и Павла Пряжко. Часть II31 марта 2020724
Лекция известного аналитика начинает цикл видеобесед с легендарными экспертами в сфере медиа. Смотрите — и обсуждайте ее в этот четверг с Василием Гатовым31 марта 20201505
«Фиделио» из Милана, «Тристан и Изольда» из Рима и виртуальная экскурсия по Пермскому театру оперы и балета31 марта 20202052
К 70-летию Ивана Ахметьева31 марта 20201444
Рок-н-ролл, виски, опасные красотки и немного слез в песнях таинственного музыканта из Минска30 марта 20201578
Премьера видеопроекта Ивана Николаева, Алены Старостиной и Павла Пряжко. Часть I30 марта 20201301