Присуждена премия Астрид Линдгрен

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Жюри международной премии памяти Астрид Линдгрен, присуждаемой за вклад в дескую литературу, объявило лауреата 2020 года. Им стала автор и иллюстратор книг из Южной Кореи Пэк Хи На.

Как сообщает телеканал «Россия-Культура», в этом году церемония объявления лауреата в мемориальной квартире Астрид Линдгрен в Стокгольме из-за пандемии коронавируса COVID-19 прошла в отсутствие публики.

«Иллюстрированные книги Пэк Хи На с присущими им тонким чувством материала, образа и жеста, рассказывают истории об одиночестве и солидарности», — цитирует сообщение жюри сайт премии Астрид Линдгрен.

Пэк Хи На родилась в 1971 году в Сеуле, где в квартале Ичхон-дон сейчас расположена ее студия. Изучала образовательные технологии в Женском университете Ихва и анимацию в Калифорнийском институте искусств. Работала в сфере рекламы и мультимедиа, после рождения дочери начала создавать для нее иллюстрированные книги. С тех пор вышли 13 книг, которые завоевали большую популярность в странах Азии, были переведены на иностранные языки и принесли их автору множество наград как в Южной Корее, так и за ее пределами.

Международная премия памяти Астрид Линдгрен, основанная правительством Швеции в 2002 году, является крупнейшей в мире наградой в области детской литературы: ее призовой фонд составляет 5 млн шведских крон ($501,5 тысяч).

На премию могут быть номинированы писатели, иллюстраторы, издатели и чтецы, чьи работы передают дух произведений Астрид Линдгрен.











































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