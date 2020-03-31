Умер Леонид Зорин

Сегодня, 31 марта, в Москве в возрасте 95 лет умер драматург, писатель и сценарист Леонид Зорин.

Об этом сообщает ТАСС.

Леонид Генрихович Зорин (Зальцман) родился в 1924 году в Баку, в детстве начал писать стихи — сборник, вышедший в 1934 году, получил высокую оценку Максима Горького. В 1941 году в Бакинском русском драматическом театре была поставлена пьеса Леонида Зорина «Соколы».

Окончил филологический факультет Азербайджанского государственного университета имени С.М. Кирова (1946) и заочное отделение Литературного института имени А.М. Горького (1947). С 1948 года жил в Москве.

Автор более пятидесяти пьес, среди которых «Гости» (1954), «По московскому времени» (1961), «Друзья и годы» (1962), «Энциклопедисты» (1962), «Римская комедия» (1965), «Декабристы» (1966), «Варшавская мелодия» (1967), «Коронация» (1968), «Покровские ворота» (1974), «Царская охота» (1974), «Медная бабушка» (1975), «Незнакомец» (1976), «Карнавал» (1981), «Счастливые строчки Николоза Бараташвили» (1984), «Цитата» (1985), «Максим в конце тысячелетия» (1989). Спектакли по пьесам Леонида Зорина были поставлены на сценах многих отечественных и зарубежных театров.

Леонид Зорин участвовал в работе над сценариями фильмов, в том числе «Человек ниоткуда» (1961) Эльдара Рязанова, «Покровские ворота» (1982) Михаила Козакова, «Царская охота» (1990) Виталия Мельникова.

Кроме того, с конца 1970-х годов Леонид Зорин писал прозу — романы, повести, рассказы, статьи, воспоминания. Произведения писателя переведены на многие иностранные языки. Лауреат литературной премии Ивана Белкина и премии «Большая книга» (2009).



















Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU