Канский видеофестиваль открыл прием заявок

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До 1 мая проводится прием заявок на участие в конкурсной программе XIX Международного Канского видеофестиваля, который пройдет с 23 по 29 августа в в городе Канске Красноярского края.
Заявку можно подать через сайт FilmFreeway или по адресу электронной почты videodom@gmail.com. Участники конкурса прошлых лет имеют право отправить любое количество работ бесплатно. Заявки принимаются на русском или английском языках, произведения на других языках должны иметь субтитры.
В международном конкурсе Канского видеофестиваля участвуют как профессиональные кинематографисты и видеохудожники, так и молодые режиссеры. Документальное и игровое кино соседствует с мультфильмами, видеоартом и экспериментальными работами. Один автор может отправить любое количество заявок. Фильм должен быть создан после 1 января 2018 года, хронометраж не должен превышать 35 минут.
«В связи с ситуацией в мире, конечно, задумываешься и о фестивале. Мы надеемся, что он состоится, хотя уже получаем предложения от различныхстриминговых платформ для перевода программы в онлайн. Пока главное — сбор заявок, который продлится до 1 мая. Возможно, еще пару недель добавим — следите за нашими соцсетями», — говорит арт-директор Канского видеофестиваля Надежда Бакурадзе.
Тема фестиваля в этом году — «Сопромат».
«У людей, которые получали техническое образование, сопромат ассоциируется прежде всего с изученной дисциплиной, — комментирует директор Канского видеофестиваля Павел Лабазов. — Люди, получавшие другое образование, в лучшем случае знают, что этот абырвалг связан с физикой и свойствами материалов. Но важно помнить, что в мире, в котором мы существуем, всё является материалом. В том числе и человек, склонный или же вынужденный сопротивляться многому в этой жизни. И вся наша жизнь — по сути, сопромат, особенно в такие непростые периоды, как сейчас. На наш взгляд, сопротивление материалов — это многослойная и актуальная тема, и нам очень интересно, как на нее откликнутся участники фестиваля. Прежде всего — режиссеры».
Международный Канский фестиваль, организованный cтудией «Видеодом», проходит с 2002 года, объединяя идеей популяризации в Сибири современной культуры несколько направлений искусства: видео-арт, экспериментальное кино, новую музыку, поэзию, театр и архитектуру. Фестиваль нацелен на поддержку молодого искусства, развитие художественного языка и открытие новых имен. Канский фестиваль является свободной площадкой для творческих высказываний на любом языке мира. Победитель фестиваля получает Гран-при — «Золотой пальмовый секатор».
Генеральный партнер Международного Канского видеофестиваля — Фонд Михаила Прохорова
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