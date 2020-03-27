Умер Юрий Бондарев

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Сегодня, 29 марта, в Москве в возрасте 96 лет умер писатель Юрий Бондарев.
Об этом сообщает ТАСС.
Юрий Васильевич Бондарев родился в 1924 году в Орске, прошел Великую Отечественную войну, был награжден орденами и медалями. В 1951 году окончил Литературный институт имени А.М. Горького (семинар Константина Паустовского).
Начал печататься в 1949 году. В 1953 году вышел первый сборник рассказов Юрия Бондарева, «На большой реке». В дальнейшем опубликовал десять романов, а также повести, рассказы, миниатюры, литературные статьи.
Известность писателю принесли произведения, посвященные темам войны и послевоенной жизни — повесть «Батальоны просят огня» (1957), романы «Тишина» (1962), «Двое» (1964) и «Горячий снег» (1970). Он стал одним из наиболее ярких представителей «лейтенантской прозы», авторы которой писали, опираясь на личный фронтовой опыт.
По произведениям Юрия Бондарева снят ряд фильмов, в том числе «Тишина» (1963) Владимира Басова, «Освобождение» (1968–1971) Юрия Озерова, «Горячий снег» (1972) Гавриила Егиазарова, «Берег» (1983) Александра Алова и Владимира Наумова, «Батальоны просят огня» (1985) Владимира Чеботарева и Александра Боголюбова, «Выбор» (1987) Владимира Наумова.
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