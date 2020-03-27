Выходит последняя книга Эдуарда Лимонова

Что ловить в сети 28–29 марта
Аттракцион невиданной щедрости27 марта 20201017
30 марта подписчики приложения Bookmate получат доступ к сборнику «Старик путешествует», последней книге Эдуарда Лимонова (1943-2020).
Издание книги — совместный проект издательства Individuum и Bookmate Originals. Бумажная версия выйдет в апреле в издательстве Individuum.
«Старик путешествует» — это сборник очерков Эдуарда Лимонова о путешествиях во времени (по детству и юности) и пространстве (по Франции, Италии, Монголии). Работа над изданием началась в феврале этого года, незадолго до смерти автора.
«Что в книге? Я собрал вместе куски пейзажей, ситуации, случившиеся со мной в последнее время, всплывшие из хаоса воспоминания, и вот швыряю вам, мои наследники (а это кто угодно: зэки, работяги, иностранцы, гулящие девки, солдаты, полицейские, революционеры), я швыряю вам результаты. Получилось неплохо. Я хотел бы наткнуться на и прочитать такую книгу в ранней юности, тогда бы я серьёзнее и глубже вглядывался во всё, что я замечал в жизни. Замечал бы глубже мохнатость зелени, её буйство, неистовые глаза животных, и жажду свободы в глазах женщин», — написал в предисловии к своей книге Эдуард Лимонов.
«Книга получилась меткой, едкой, трогательной, ехидно вредной, местами смешной, местами грустной до слез — в общем, книгой Эдуарда Лимонова, как и полагается. Мы нарочно не стали исправлять небольшое количество не до конца ясных мест или вписывать что-то в оборванное предложение — во-первых, писатель не любил, когда кто-то вмешивался в его текст, во-вторых, это документ последних месяцев жизни автора и достоверность отображения им своего сознания тоже очень важна», — говорит главный редактор издательства Individuum Феликс Сандалов.
Отрывок из книги уже сейчас можно прочитать на journal.bookmate.com.
Bookmate на месяц открыл бесплатный доступ к своей библиотеке для всех новых читателей. Чтобы прочесть книгу «Старик путешествует», достаточно завести аккаунт на платформе.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
19:02Mutabor будет транслировать 9 часов живой музыки
17:00Объявлен сбор подписей за освобождение Юрия Дмитриева из СИЗО
15:41Выходит последняя книга Эдуарда Лимонова
14:47Спектакли «Золотой маски» показывают в интернете
12:55Клуб Powerhouse просит о поддержке
11:40Присуждена премия Casta Diva
10:55Издатели и книготорговцы просят правительство спасти отрасль
10:09Объявлены номинанты «Инновации-2020»
26 марта 2020
17:19Открыт набор на тренинг-семинар для документалистов в Ростовском кремлеВсе новости
Аттракцион невиданной щедрости27 марта 20201017
Мария Нестеренко о женском в литературе и издательском процессе27 марта 2020728
День театра27 марта 20202001
«Мы не победим»: нет, этот клип не про жизнь в реалиях пандемии26 марта 20201109
Еще больше Вагнера, начало показов Балета Бежара, Лондонский симфонический оркестр и человек-барабан26 марта 20202026
Сергей Хачатуров о том, что современный театр заимствует у музея25 марта 20201176
Новый альбом братьев Ино «Mixing Colours» вернет вас в зону комфорта25 марта 20201646
«Орфей» Уилсона, «Орфей и Эвридика» Карсена, «Щелкунчик» из Берлина и современная опера по Замятину из Парижа25 марта 20203112
Главные призеры и открытия XXV Суздальского анимационного фестиваля24 марта 20201763
Сергей Сафонов, Юрий Петухов, Людмила Денисова, Вера Евстафьева — о выставке Антонины Софроновой и издании ее первого альбома24 марта 20201940
Анна Наринская о предвидении и взгляде на мир из новой реальности24 марта 20203873
«Неделя Вагнера» в Мет, редкие оперы Россини и Верди, постановки последних лет из Экс-ан-Прованса24 марта 20202625