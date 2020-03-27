Выходит последняя книга Эдуарда Лимонова

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30 марта подписчики приложения Bookmate получат доступ к сборнику «Старик путешествует», последней книге Эдуарда Лимонова (1943-2020).

Издание книги — совместный проект издательства Individuum и Bookmate Originals. Бумажная версия выйдет в апреле в издательстве Individuum.

«Старик путешествует» — это сборник очерков Эдуарда Лимонова о путешествиях во времени (по детству и юности) и пространстве (по Франции, Италии, Монголии). Работа над изданием началась в феврале этого года, незадолго до смерти автора.

«Что в книге? Я собрал вместе куски пейзажей, ситуации, случившиеся со мной в последнее время, всплывшие из хаоса воспоминания, и вот швыряю вам, мои наследники (а это кто угодно: зэки, работяги, иностранцы, гулящие девки, солдаты, полицейские, революционеры), я швыряю вам результаты. Получилось неплохо. Я хотел бы наткнуться на и прочитать такую книгу в ранней юности, тогда бы я серьёзнее и глубже вглядывался во всё, что я замечал в жизни. Замечал бы глубже мохнатость зелени, её буйство, неистовые глаза животных, и жажду свободы в глазах женщин», — написал в предисловии к своей книге Эдуард Лимонов.

«Книга получилась меткой, едкой, трогательной, ехидно вредной, местами смешной, местами грустной до слез — в общем, книгой Эдуарда Лимонова, как и полагается. Мы нарочно не стали исправлять небольшое количество не до конца ясных мест или вписывать что-то в оборванное предложение — во-первых, писатель не любил, когда кто-то вмешивался в его текст, во-вторых, это документ последних месяцев жизни автора и достоверность отображения им своего сознания тоже очень важна», — говорит главный редактор издательства Individuum Феликс Сандалов.

Отрывок из книги уже сейчас можно прочитать на journal.bookmate.com.

Bookmate на месяц открыл бесплатный доступ к своей библиотеке для всех новых читателей. Чтобы прочесть книгу «Старик путешествует», достаточно завести аккаунт на платформе.











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