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Присуждена премия Casta Diva

News_detailed_pictureСцена из спектакля «Три сестры» театра Урал Опера Балет (номинация «Событие года»)© Ольга Керелюк / Урал Опера Балет

Сегодня, 27 марта, в Международный день театра жюри российской оперной премии Casta Diva объявило лауретов по итогам 2019 года.

  • «Событие года»
    «Три сестры» Петера Этвёша. Урал Опера Балет.
    Дирижер — Оливер фон Дохнаньи
    Режиссер — Кристофер Олден
    Сценографы — Эндрю Либерман, Ираклий Авалиани

  • «Спектакль года/оригинальная постановка»
    «Поругание Лукреции» Бриттена. Московский театр «Новая опера» имени
    Е.В. Колобова.
    Дирижер — Ян Латам-Кёниг
    Режиссер — Екатерина Одегова
    Сценограф — Этель Иошпа

  • «Спектакль года/совместная постановка»
    «Похождения повесы» Стравинского. Музыкальный театр имени
    К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (копродукция с фестивалем в Экс-ан-Провансе).
    Дирижер — Тимур Зангиев
    Режиссер — Саймон Макберни
    Сценограф — Майкл Левин

  • «Европейское событие»
    «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова. Театр Ла Монне, Брюссель.
    Дирижер — Ален Альтиноглу
    Режиссер, сценограф — Дмитрий Черняков

  • «Певица года»
    Екатерина Губанова (Венера, «Тангейзер» Вагнера,Амстердам, Дрезден; Брангена, «Тристан и Изольда» Вагнера, Мариинский театр; Фрика, «Кольцо нибелунга» Вагнера, Штаатсопер, Берлин; Эболи, «Дон Карлос» Верди, Большой театр; Амнерис, «Аида» Верди, Венская Опера).

  • «Певец года»
    Евгений Никитин (Вотан, «Кольцо нибелунга» Вагнера, Мариинский театр, Бордо; Гюнтер, «Кольцо нибелунга» Вагнера, Метрополитен-опера; Клингзор, «Парсифаль» Вагнера, Мет; Скарпья, «Тоска» Пуччини, Мет)

  • «Взлет»
    Елена Стихина (Медея, «Медея» Керубини, Зальцбургский фестиваль; Ярославна, «Князь Игорь» Бородина, Опера Бастий; Мими, «Богема» Пуччини, Мариинский театр, Опера Бастий; Мадам Баттерфлай, «Мадам Баттерфлай» Пуччини, Амстердам; Аида, «Аида» Верди, Женева).

  • «Лучшая зарубежная певица»
    Марлиз Петерсен (Саломея, «Саломея» Р. Штрауса, Баварская Опера, Мюнхен; Мариетта/Мари, «Мертвый город» Корнгольда, Баварская Опера).

  • «Лучший зарубежный певец»
    Кристофер Мальтман (Эдип, «Эдип» Энеску, Зальцбургский фестиваль; Риголетто, «Риголетто» Верди, Франкфурт-на-Майне; Дон Карлос, «Сила судьбы» Верди, Ковент Гарден).

  • «Специальная премия жюри - мировая премьера оперы современного российского композитора»
    «Влюбленный дьявол» Александра Вустина. Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
    Дирижер — Владимир Юровский
    Режиссер — Александр Титель
    Сценограф — Владимир Арефьев


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