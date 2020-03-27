Присуждена премия Casta Diva

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Аттракцион невиданной щедрости27 марта 20201017
Сегодня, 27 марта, в Международный день театра жюри российской оперной премии Casta Diva объявило лауретов по итогам 2019 года.
«Событие года»
«Три сестры» Петера Этвёша. Урал Опера Балет.
Дирижер — Оливер фон Дохнаньи
Режиссер — Кристофер Олден
Сценографы — Эндрю Либерман, Ираклий Авалиани
«Спектакль года/оригинальная постановка»
«Поругание Лукреции» Бриттена. Московский театр «Новая опера» имени
Е.В. Колобова.
Дирижер — Ян Латам-Кёниг
Режиссер — Екатерина Одегова
Сценограф — Этель Иошпа
«Спектакль года/совместная постановка»
«Похождения повесы» Стравинского. Музыкальный театр имени
К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (копродукция с фестивалем в Экс-ан-Провансе).
Дирижер — Тимур Зангиев
Режиссер — Саймон Макберни
Сценограф — Майкл Левин
«Европейское событие»
«Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова. Театр Ла Монне, Брюссель.
Дирижер — Ален Альтиноглу
Режиссер, сценограф — Дмитрий Черняков
«Певица года»
Екатерина Губанова (Венера, «Тангейзер» Вагнера,Амстердам, Дрезден; Брангена, «Тристан и Изольда» Вагнера, Мариинский театр; Фрика, «Кольцо нибелунга» Вагнера, Штаатсопер, Берлин; Эболи, «Дон Карлос» Верди, Большой театр; Амнерис, «Аида» Верди, Венская Опера).
«Певец года»
Евгений Никитин (Вотан, «Кольцо нибелунга» Вагнера, Мариинский театр, Бордо; Гюнтер, «Кольцо нибелунга» Вагнера, Метрополитен-опера; Клингзор, «Парсифаль» Вагнера, Мет; Скарпья, «Тоска» Пуччини, Мет)
«Взлет»
Елена Стихина (Медея, «Медея» Керубини, Зальцбургский фестиваль; Ярославна, «Князь Игорь» Бородина, Опера Бастий; Мими, «Богема» Пуччини, Мариинский театр, Опера Бастий; Мадам Баттерфлай, «Мадам Баттерфлай» Пуччини, Амстердам; Аида, «Аида» Верди, Женева).
«Лучшая зарубежная певица»
Марлиз Петерсен (Саломея, «Саломея» Р. Штрауса, Баварская Опера, Мюнхен; Мариетта/Мари, «Мертвый город» Корнгольда, Баварская Опера).
«Лучший зарубежный певец»
Кристофер Мальтман (Эдип, «Эдип» Энеску, Зальцбургский фестиваль; Риголетто, «Риголетто» Верди, Франкфурт-на-Майне; Дон Карлос, «Сила судьбы» Верди, Ковент Гарден).
«Специальная премия жюри - мировая премьера оперы современного российского композитора»
«Влюбленный дьявол» Александра Вустина. Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
Дирижер — Владимир Юровский
Режиссер — Александр Титель
Сценограф — Владимир Арефьев
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