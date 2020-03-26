Открыт набор на тренинг-семинар для документалистов в Ростовском кремле

До 25 апреля идет прием заявок на участие в тренинг-семинаре DocTrain 2020 под руководством ведущих документалистов России и Германии Марины Разбежкиной и Арне Биркенштока, который этой осенью организует Гёте-Институт в сотрудничестве с Государственным музеем-заповедником «Ростовский кремль».

Как сообщает сайт Гёте-Института в Москве, к участию в тренинг-семинаре приглашаются кинематографисты от 18 лет и старше, проживающие на территории РФ, с документальными проектами в стадии чернового монтажа (рафката) для продвижения своих проектов на международном кинорынке.

Заявки принимаются по адресу doctrain-moskau@goethe.de. Заявку могут подать двое участников проекта: режиссер и режиссер монтажа.

Тренинг-семинар пройдет в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль» с 10 по 17 сентября, он поможет кинематографистам на этапе монтажа и познакомит со стратегией продвижения документальных проектов на международном кинорынке.

Во время семинара индивидуальную практическую работу по монтажу рафкатов с участниками проведут режиссеры монтажа из России и Германии – Лена Рем и Кирилл Сахарнов.

Семинар будет проходить на русском, немецком, английском языках с переводом на русский. Владение английским и немецким языком не является обязательным для участия в семинаре.































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