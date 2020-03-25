Умерла Инна Макарова

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Сегодня, 25 марта, в Москве в возрасте 93 лет умерла актриса Инна Макарова.
Об этом сообщает ТАСС.
Инна Владимировна Макарова родилась в 1926 году в городе Тайга (Сибирский край, ныне — Кемеровская область), в 1948 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой) и была зачислена в труппу Театра-студии киноактера.
В том же году Инна Макарова исполнила роль Любови Шевцовой в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия», следующей значимой ролью актрисы стала Катя Петрашень в фильме «Высота» (1957) Александра Зархи, затем — Варвара в картине «Дорогой мой человек» (1958) Иосифа Хейфица.
Фильмография Инны Макаровой насчитывает более 50 картин, среди которых «Девчата» (1961) Юрий Чулюкина, «Женитьба Бальзаминова» (1964) Константина Воинова, «Женщины» (1965) Павла Любимова, «Преступление и наказание» (1969) Льва Кулиджанова, «Русское поле» (1971) Николая Москаленко, «Еще не вечер» (1974) Николая Розанцева, «Безответная любовь» (1979) Андрея Малюкова, «Мертвые души» (1984) Михаила Швейцера.
Актриса много снималась у своей дочери, режиссера Натальи Бондарчук, в частности, в таких фильмах, как «Живая радуга» (1985), «Детство Бемби» (1985), «Юность Бемби» (1986), «Пушкин. Последняя дуэль» (2006).
Автор автобиографической книги «Благодарение» (1998). Лауреат государственных наград, народная артистка СССР (1985).
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