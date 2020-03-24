Умер Габи Дельгадо-Лопес

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22 марта в возрасте 61 года умер основатель немецкой электропанк-группы D.A.F. Габи Дельгадо-Лопес.
Об этом сообщает NME.
Габриэль Дельгадо-Лопес родился в 1958 году в Кордобе, в 1966 году его семья переехала в ФРГ.
В 1978 году Габи Дельгадо-Лопес и Роберт Герль основали в Вуппертале группу D.A.F. (Deutsch-Amerikanische Freundschaft / «Немецко-американская дружба»).
Ее дебютный альбом, «Produkt der Deutsch-Amerikanischen Freundschaft», вышел в 1979 году. Мировую известность группе принес хит «Der Mussolini» с альбома «Alles ist gut» (1981), который Дельгадо-Лопес и Герль записали вдвоем на студии Конни Планка в Нойкирхене. Альбом продержался в немецких чартах 46 недель, получил премию Германской академии звукозаписи и вошел в десятку лучших релизов года по версии NME.
В середине 1980-х дуэт распался, Габи Дельгадо-Лопес обосновался в Берлине, где начал работать диджеем и — первым в Германии — проводить хаус-вечеринки. Также он стал сооснователем техно-хаус лейблов Delkom Club Control, BMWW и Sunday Morning Berlin.
В 1995 году Габи Дельгадо-Лопес основал вместе с актером и музыкантом Вотаном Вильке Мерингом группу DAF/DOS, выпустившую три пластинки, в 2003-м воссоединился с Робертом Герлем и записал с ним альбом «Fünfzehn neue D.A.F-Lieder» («Пятнадцать новых песен D.A.F.»). Кроме того, в дискографии музыканта несколько сольных альбомов, до самых последних дней он продолжал выступать с концертами.
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