Умер Олег Коростелев

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Сегодня, 20 марта, в возрасте 61 года умер историк литературы, архивист, библиограф, специалист по русскому зарубежью, заместитель директора ИМЛИ РАН по научной работе Олег Коростелев.
Об этом сообщил литературовед Николай Подосокорский.
Олег Анатольевич Коростелев родился в 1959 году в Прокопьевске, окончил Новосибирский государственный педагогический институт (1982), работал журналистом, печатался как литературный критик в новосибирских газетах и журналах.
В 1987–1989 годах учился на Высших литературных курсах при Литературном институте имени А.М. Горького в Москве, в 1989–1993 годах — в аспирантуре Литинститута, кандидат филологических наук (1995). В 1992–1999 годах преподавал на кафедре истории русской литературы XX века Литинситута.
С 2002 года работал В Институте мировой литературы РАН, в 2015 году возглавил отдел «Литературное наследство», с 2016 года был заместителем директора ИМЛИ РАН по научной работе. В 2004–2017 годах был ведущим научным сотрудником Дома русского зарубежья имени А. Солженицына. Доцент МГИМО (с 2016 года).
Составитель и редактор десятков томов историко-архивных альманахов, сборников и научных изданий, автор более 300 статей и архивных публикаций в научной периодике. Больше всего занимался подготовкой научных изданий авторов русского зарубежья, архивными публикациями и составлением библиографий. Публиковал материалы из архивов России, США, Великобритании, Италии, Германии, Франции, Монако и других стран. Выступал с докладами на научных конференциях и читал лекции в российских и зарубежных университетах.
Был ответственным редактором историко-архивного альманаха «Диаспора: Новые материалы», главным редактором журнала «Литературный факт», членом редколлегий «Литературоведческого журнала», «Балтийского архива» и других журналов. Также был организатором и куратором электронных проектов, таких как сетевое историко-литературное издание «Каталог», «Эмигрантика.ru. Русское зарубежье», «Сводный каталог периодики русского зарубежья», «Литературное наследство», «Литературный факт» и «Академический Бунин».
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