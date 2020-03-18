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Умерла Елена Владимировна Пастернак

News_detailed_picture© Ирина Ерисанова

Сегодня, 19 марта, в Москве в возрасте 83 лет умерла филолог, исследователь творчества Бориса Пастернака, хранитель Дома-музея Бориса Пастернака Елена Владимировна Пастернак.

Об этом сообщила культуролог Анна Шмаина-Великанова.

Елена Владимировна Пастернак (Вальтер) родилась в 1936 году. Внучка философа Густава Шпета, жена Евгения Пастернака (1932–2012), старшего сына Бориса Пастернака.

Окончила классическое отделение филологического факультета МГУ, доктор филологических наук.

Елена Владимировна Пастернак стала бессменным помощником мужа в многочисленных публикациях материалов о Борисе Пастернаке.

Их совместными усилиями были подготовлены, в частности, новое издание биографии «Жизнь Бориса Пастернака. Документальное повествование» (2004) и Полное собрание сочинений Бориса Пастернака в 11 томах (2003–2005). В 2009 году супруги выпустили мемуары сестры Бориса Пастернака Жозефины, которые впервые были опубликованы на русском языке.


























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