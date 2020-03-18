Умерла Елена Владимировна Пастернак

Вирус создает Европу
Александр Морозов о том, как коронавирус может «напечатать» Европу заново, и об опасностях, которые подстерегают новую солидарность18 марта 20202191
Сегодня, 19 марта, в Москве в возрасте 83 лет умерла филолог, исследователь творчества Бориса Пастернака, хранитель Дома-музея Бориса Пастернака Елена Владимировна Пастернак.
Об этом сообщила культуролог Анна Шмаина-Великанова.
Елена Владимировна Пастернак (Вальтер) родилась в 1936 году. Внучка философа Густава Шпета, жена Евгения Пастернака (1932–2012), старшего сына Бориса Пастернака.
Окончила классическое отделение филологического факультета МГУ, доктор филологических наук.
Елена Владимировна Пастернак стала бессменным помощником мужа в многочисленных публикациях материалов о Борисе Пастернаке.
Их совместными усилиями были подготовлены, в частности, новое издание биографии «Жизнь Бориса Пастернака. Документальное повествование» (2004) и Полное собрание сочинений Бориса Пастернака в 11 томах (2003–2005). В 2009 году супруги выпустили мемуары сестры Бориса Пастернака Жозефины, которые впервые были опубликованы на русском языке.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
15:33Умерла Елена Владимировна Пастернак
14:01Суд запретил строительство Новой сцены МДТ
13:15Музей «Гараж» открыл проект «Самоизоляция»
12:30Московская филармония будет транслировать концерты без публики
11:47Музей Москвы запускает серию онлайн-бесед о городе в новых условиях
Вчера
17:56В Петербурге запретили массовые мероприятия
16:22Александринка готовит онлайн-премьеру спектакля Теодороса Терзопулоса
14:37Руководитель Роскомнадзора возглавит «Газпром-медиа»
13:59Российские учреждения культуры разработают онлайн-программыВсе новости
Александр Морозов о том, как коронавирус может «напечатать» Европу заново, и об опасностях, которые подстерегают новую солидарность18 марта 20202191
Памяти Эдуарда Лимонова18 марта 20203357
Пандемия оживляет длинную память ХХ века, считает Полина Аронсон18 марта 20203366
Что общего у Марины Абрамович и Леди Гаги? Фрагмент книги Майка Робертса «Как художники придумали поп-музыку, а поп-музыка стала искусством»17 марта 20201206
Новые альбомы «Пошлой Молли», «Позоров», «4 позиций Бруно» и другие примечательные отечественные релизы месяца13 марта 20203147
Владимир Потапов, Ильмира Болотян, Кирилл Мартынов, Миша Мост и Сергей Попов о фейках наших дней13 марта 20202140
Полина Аронсон о том, что пандемия додумала за нас мир, состоящий из одной безопасности и одних разлук13 марта 20206609
Крис Кук, лондонский эксперт по цифровым продажам в музыке, излагает свой взгляд на настоящее и будущее музыкальной индустрии12 марта 20202762
Баритон Владислав Сулимский споет партию ветхозаветного пророка Илии в оратории Мендельсона11 марта 20202965
«Еще одна запись — и решетка»: как создавался альбом «Периферия», с которого началась всесоюзная слава «ДДТ»11 марта 20205349
Известный экономист о близком и далеком будущем: почему нужно перепридумать старость, как вернуть утраченное в век цифры системное мышление и что делать с Russian math?11 марта 20204569
Главные сериальные премьеры марта: возвращение «Удивительных историй», загадочные «Разрабы» и другие11 марта 20204987