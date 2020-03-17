«Ведомости» сменят владельцев

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17 марта стало известно, что компания АО «БНМ», которая издает газету «Ведомости» и журнал Harvard Business Review, перейдет в руки новых владельцев.
Как сообщают «Ведомости», Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов, Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ» генеральному директору холдинга «Версия», издателю Константину Зятькову и управляющему директору группы компаний Arbat Capital Алексею Голубовичу.
Цена активов не разглашается. C 18 марта начнется их переход под управление новых собственников, сделка будет закрыта в течение одного-двух месяцев.
«Компания БНМ заверяет, что во время завершения сделки и после нее все обязательства перед партнерами, рекламодателями, подписчиками остаются в силе, издания будут по-прежнему максимально широко освещать и анализировать происходящее в России и мире в соответствии с требованиями многолетней аудитории «Ведомостей» и сопутствующих изданий. Полномочия действующего совета директоров в связи с достижением соглашения прекращаются, новый совет будет сформирован после завершения сделки», — говорится в завялении владельцев «Ведомостей».
По словам Зятькова, он «доволен» редакционной политикой «Ведомостей» и «разделяет ценности» издания: «Я не собираюсь садиться в кресло главного редактора, и хотелось бы сохранить топ-менеджмент и редакцию». Голубович заверил, что менять редакционную политику «Ведомостей» не намерен.
Заместитель главного редактора интернет-издания «Медуза», бывшая главный редактор и член совета директоров «Ведомостей» Татьяна Лысова заявила «Интерфаксу», что считает ошибкой продажу газеты Зятькову и Голубовичу.
«С точки зрения интересов "Ведомостей", где я проработала 18 лет, считаю это очень плохой новостью. Один из них бизнесмен, многолетний ньюсмейкер "Ведомостей" Голубович, у которого будет конфликт интересов, второй — издатель СМИ из чуждой "Ведомостям" ниши медиарынка», — сказала Лысова.
Газета «Ведомости» выходит с 1999 года. До 2015 года она принадлежала издательскому дому Sanoma (Россия-ФИнляндия), компании FT Group (Великобритания), издающей The Financial Times и компании Dow Jones & Co (США), издающей The Wall Street Journal. После того как в России был принят закон, ограничивающий двадцатью процентами долю иностранного участия в российских СМИ, газета была продана Кудряцеву, Воронову и Помпадуру.
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