Юристы, ученые и писатели выступили против поправок к Конституции

Борлее четырехсот российских юристов, правоведов, ученых, журналистов, писателей и общественных деятелей распространили обращение под названием «Не допустить конституционный кризис и антиконституционный переворот».

К обращению, опубликованному на сайте радиостанции «Эхо Москвы», присоединились более 9 тысяч человек.

«Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму», — говорится в обращении.

Его авторов убеждают в этом нарушение порядка принятия поправок к Конституции, внесение в ее 81-ю статью положения, обнуляющего сроки действующего и действовавшего президентов, а также то, что вносимые поправки вступают в противоречие с положениями неизменяемых глав Конституции.

В заключении обращения говорится: «Вступление в силу поправок, принятых с грубым нарушением определенной Конституцией процедуры, мы вынуждены квалифицировать как разрушение установленного действующей Конституцией правового порядка — как антиконституционный переворот. Такое развитие событий подрывает возможность эволюционного развития нашей страны на принципах народовластия и свободы и грозит обернуться новой трагедией национального раздора. Осознавая историческое значение этого момента, мы призываем всех неравнодушных граждан, политических и общественных деятелей предпринять все возможные усилия для возвращения ситуации к законности и конституционному порядку».

14 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о предложенных им поправках к Конституции («О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»). Ранее закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Теперь закон о поправках изучит Конституционным судом на соответствие фундаментальным положениям Конституции. Если суд даст положительное заключение, 22 апреля будет проведено общероссийское голосование по всему пакету поправок.











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