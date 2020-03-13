Выставка Георгия Данелии пройдет в ММОМА

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14 апреля в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА) откроется выставка «Бумажный кинематограф», на которой будут представлены графические произведения, созданные режиссером Георгием Данелией (1930-2019).
Как сообщает сайт ММОМА, в экспозицию войдут несколько серий графических работ Георгия Данелии, относящихся ко времени работы над фильмами «Сережа» (1960), «Не горюй» (1968), «Мимино» (1977), «Кин-дза-дза» (1986) и другим картинам режиссера, а также киноплакаты, фотографии и видеоматериалы.
«Он рисовал последовательно кадры едва ли не к каждому своему фильму, — пишут организаторы выставки. — Всё хотелось решить самому: и крупность плана, и свет, и выражение лиц героев, и композицию сцены. Конечно же, от рисунка до монтажа фильма — пропасть, и Уэф — образ, созданный на бумаге — совсем не похож на того Уэфа, которого играет Евгений Леонов в "Кин-дза-дза". И Фитюльки, пожалуй, самого любимого персонажа режиссера — нет в фильме, и она лишь ненадолго появляется в мультфильме "Ку! Кин-дза-дза!", но все эти задумки, всё таинство созданных и так и не воплощенных фильмов, вы увидите на выставке Георгия Данелии-графика».
Куратор выставки — художник, коллекционер, антиквар Кирилл Данелия.
Выставка «Бумажный кинематограф» в ММОМА продлится до 14 июня.
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