Премия «Просветитель» открывает сезон

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15 марта открывается 13-й сезон ежегодной премии «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке и за лучшие просветительские интернет-проекты. Вместе с ней второй год проводится премия «Просветитель.Digital» и впервые – премия «Просветитель.Перевод», которая будет присуждаться за лучшие научно-популярные книги, переведенные на русский язык.
В 2020 году на конкурс премии «Просветитель» принимаются книги научно-популярного жанра, написанные на русском языке и находящиеся в первичной продаже, вне зависимости от даты издания.
Жюри премии «Просветитель»:
В этом году заявки на соискание премии принимаются в период с 15 марта по 15 мая, длинный список будет объявлен не позднее 20 июня, короткий список – не позднее 17 сентября. Церемония награждения состоится в Москве 19 ноября.
Лауреаты премии получат денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей, авторы книг, вошедших в короткий список, — по 100 тысяч рублей.
Главным событием сезона станет запуск новой премии «Просветитель.Перевод». Ее получат авторы двух лучших книг, вышедших на русском языке с 15 марта 2017 года. Конкурс, как и в основной книжной премии, будет проводиться в двух номинациях – «Гуманитарные» и «Естественные и точные науки». При этом впервые в правила конкурса будут введены ограничения: от одного издательства может быть заявлено не более пяти книг в каждой из номинаций.
Жюри премии «Просветитель.Перевод»:
«Премия “Просветитель.Перевод” — это отклик на сложившиеся реалии: число научно-популярных книг, которые переводятся и издаются сейчас на русском, довольно значительно. Качественный перевод требует вложения сил — это не всегда благодарный труд, однако его результат существенно влияет на то, каким получится и как прозвучит русское издание. Разные люди и разные издательства подходят к задаче очень по-разному. Замысел Дмитрия Борисовича Зимина возможно состоит в том, чтобы изучить, что происходит на рынке переводной научно-популярной литературы; как бы то ни было, меня в этой работе привлекает именно элемент новизны и задача разделения перепутанных друг с другом смыслов. Мне самому интересно, что получится. Мы обязательно об этом сообщим», — прокомментировал Алексей Семихатов.
Лауреаты премии получат по 350 тысяч рублей (награда в равных долях будет разделена между редакторами и переводчиками книг-победителей), а финалисты – по 50 тысяч рублей (награда будет разделена по тому же принципу).
На премию «Просветитель.Digital» могут претендовать просветительские онлайн-проекты, выпущенные на русском языке и основанные на открытом и бесплатном распространении контента.
Жюри премии «Просветитель.Digital»:
Лауреат премии «Просветитель.Digital» будет объявлен на торжественной церемонии 17 сентября и получит денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей. Авторы лучших проектов в категориях «Текст», «Видео», «Звук», получат по 100 тысяч рублей.
Заявки на конкурсы должны быть поданы через формы в соответствующих разделах на сайте премии «Просветитель». Для участия в конкурсе книжных премий необходимо отправить по почте два экземпляра каждой книги-номинанта по адресу: 125047, Россия, Москва, а/я 12.
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