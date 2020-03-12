Премия «Просветитель» открывает сезон

15 марта открывается 13-й сезон ежегодной премии «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке и за лучшие просветительские интернет-проекты. Вместе с ней второй год проводится премия «Просветитель.Digital» и впервые – премия «Просветитель.Перевод», которая будет присуждаться за лучшие научно-популярные книги, переведенные на русский язык.

В 2020 году на конкурс премии «Просветитель» принимаются книги научно-популярного жанра, написанные на русском языке и находящиеся в первичной продаже, вне зависимости от даты издания.

Жюри премии «Просветитель»:

Олег Хархордин (председатель) — доктор философии (Ph.D, 1996, University of California, Berkeley), профессор факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, основатель и руководитель исследовательского центра Res Publica (ЕУСПб), специалист в области современной политической теории и истории понятий;

(председатель) — доктор философии (Ph.D, 1996, University of California, Berkeley), профессор факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, основатель и руководитель исследовательского центра Res Publica (ЕУСПб), специалист в области современной политической теории и истории понятий; Евгений Бунимович — поэт, математик, заслуженный учитель России, депутат Московской городской Думы, председатель комиссии по образованию;

— поэт, математик, заслуженный учитель России, депутат Московской городской Думы, председатель комиссии по образованию; Борис Зимин — бизнесмен, глава совета Zimin Foundation;

— бизнесмен, глава совета Zimin Foundation; Дмитрий Зимин — филантроп, основатель премии «Просветитель»;

— филантроп, основатель премии «Просветитель»; Александр Марков — доктор биологических наук, профессор РАН, заведующий кафедрой биологической эволюции МГУ, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН;

— доктор биологических наук, профессор РАН, заведующий кафедрой биологической эволюции МГУ, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН; Валерий Рубаков – доктор физико-математических наук, академик РАН, профессор, главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, заведующий кафедрой физики частиц и космологии физического факультета МГУ;

– доктор физико-математических наук, академик РАН, профессор, главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, заведующий кафедрой физики частиц и космологии физического факультета МГУ; Елена Осокина — доктор исторических наук, профессор, автор работ по социально-экономической истории России 1920-х — 1930-х годов, лауреат Макариевской премии (2019) и премии «Просветитель-2019»;

— доктор исторических наук, профессор, автор работ по социально-экономической истории России 1920-х — 1930-х годов, лауреат Макариевской премии (2019) и премии «Просветитель-2019»; Петр Талантов — лауреат премии «Просветитель-2019» в номинации «Естественные и точные науки», врач и маркетолог, член Общества специалистов доказательной медицины и Комиссии Российской академии наук по противодействию фальсификации научных исследований.

В этом году заявки на соискание премии принимаются в период с 15 марта по 15 мая, длинный список будет объявлен не позднее 20 июня, короткий список – не позднее 17 сентября. Церемония награждения состоится в Москве 19 ноября.

Лауреаты премии получат денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей, авторы книг, вошедших в короткий список, — по 100 тысяч рублей.

Главным событием сезона станет запуск новой премии «Просветитель.Перевод». Ее получат авторы двух лучших книг, вышедших на русском языке с 15 марта 2017 года. Конкурс, как и в основной книжной премии, будет проводиться в двух номинациях – «Гуманитарные» и «Естественные и точные науки». При этом впервые в правила конкурса будут введены ограничения: от одного издательства может быть заявлено не более пяти книг в каждой из номинаций.

Жюри премии «Просветитель.Перевод»:

Алексей Семихатов (председатель) 3 доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Физического института имени П.Н. Лебедева РАН, ведущий программы «Вопрос науки», лауреат премии «За верность науке»;

(председатель) 3 доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Физического института имени П.Н. Лебедева РАН, ведущий программы «Вопрос науки», лауреат премии «За верность науке»; Егор Быковский — журналист, редактор, программный директор Общероссийского гражданского форума, до 2019 года — главный редактор научно-популярного портала «Чердак» (ТАСС-Наука);

— журналист, редактор, программный директор Общероссийского гражданского форума, до 2019 года — главный редактор научно-популярного портала «Чердак» (ТАСС-Наука); Сергей Иванов — историк-византинист, профессор НИУ ВШЭ, лауреат премии «Просветитель-2010» в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «1000 лет озарений»;

— историк-византинист, профессор НИУ ВШЭ, лауреат премии «Просветитель-2010» в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «1000 лет озарений»; Виктор Сонькин — филолог, журналист и переводчик, лауреат премии «Просветитель-2013» в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «Здесь был Рим»;

— филолог, журналист и переводчик, лауреат премии «Просветитель-2013» в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «Здесь был Рим»; Сергей Ястребов — научный журналист, биолог, лауреат премии «Просветитель-2018» в номинации «Естественные и точные науки» за книгу «От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни».

«Премия “Просветитель.Перевод” — это отклик на сложившиеся реалии: число научно-популярных книг, которые переводятся и издаются сейчас на русском, довольно значительно. Качественный перевод требует вложения сил — это не всегда благодарный труд, однако его результат существенно влияет на то, каким получится и как прозвучит русское издание. Разные люди и разные издательства подходят к задаче очень по-разному. Замысел Дмитрия Борисовича Зимина возможно состоит в том, чтобы изучить, что происходит на рынке переводной научно-популярной литературы; как бы то ни было, меня в этой работе привлекает именно элемент новизны и задача разделения перепутанных друг с другом смыслов. Мне самому интересно, что получится. Мы обязательно об этом сообщим», — прокомментировал Алексей Семихатов.

Лауреаты премии получат по 350 тысяч рублей (награда в равных долях будет разделена между редакторами и переводчиками книг-победителей), а финалисты – по 50 тысяч рублей (награда будет разделена по тому же принципу).

На премию «Просветитель.Digital» могут претендовать просветительские онлайн-проекты, выпущенные на русском языке и основанные на открытом и бесплатном распространении контента.

Жюри премии «Просветитель.Digital»:

Анна Качкаева — председатель жюри, журналист, директор центра цифровых культур и медиаграмотности, профессор департамента медиа НИУ ВШЭ;

— председатель жюри, журналист, директор центра цифровых культур и медиаграмотности, профессор департамента медиа НИУ ВШЭ; Ирина Прохорова — литературовед, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», соучредитель Благотворительного фонда Михаила Прохорова;

— литературовед, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», соучредитель Благотворительного фонда Михаила Прохорова; Карен Шаинян — автор и ведущий шоу «Straight Talk with Gay People», сооснователь студии «История будущего», журналист.

Лауреат премии «Просветитель.Digital» будет объявлен на торжественной церемонии 17 сентября и получит денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей. Авторы лучших проектов в категориях «Текст», «Видео», «Звук», получат по 100 тысяч рублей.

Заявки на конкурсы должны быть поданы через формы в соответствующих разделах на сайте премии «Просветитель». Для участия в конкурсе книжных премий необходимо отправить по почте два экземпляра каждой книги-номинанта по адресу: 125047, Россия, Москва, а/я 12.







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