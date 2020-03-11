Журнал «Звезда» оказался на грани закрытия

В апреле может прекратиться выпуск петербургского журнала «Звезда» – старейшего ежемесячного «толстого» литературного журнала в России, который непрерывно выходит более 95 лет.

«В конце марта у журнала "Звезда" кончаются деньги, — сообщил сегодня, 11 марта, главный редактор «Звезды» Яков Гордин. — Что дальше? Мы помним очень лестное поздравление губернатора с нашим 95-летием и его выступление на прошлой книжной ярмарке с заверением, что с журналом всё будет в порядке. К сожалению, всё это не монетизировалось. Сотни тысяч читателей в Журнальном зале интернета, увы, не приносят нам ни копейки. Попытки встретиться с губернатором и предложить ему стратегическое решение проблем петербургских журналов успехом не увенчались».

По словам Гордина, уже сформированы четвертый и пятый номера «Звезды».

«Не совсем понятно — на какие деньги их выпускать? — пишет он. — №5 — особенный. Победа и 80-летие Иосифа Бродского».

Журнал «Звезда» начал выходить в 1924 году. С тех пор в нем было напечатано более 20 тысяч произведений более чем 10 тысяч авторов — Максима Горького, Анны Ахматовой, Алексея Толстого, Михаила Зощенко, Осипа Мандельштама, Николая Клюева, Владислава Ходасевича, Бориса Пастернака, Юрия Тынянова, Николая Заболоцкого, а также многих других писателей, ученых, публицистов и критиков.

До 1990 года журнал был органом Союза писателей СССР, с 1991 года издается редакцией. В последние годы «Звезда» испытавает серьезные финансовые затруднения, в 2015 году тираж издания сократился до 2000 экземпляров. В 2016 году редакция «Звезды» объявила сбор средств на продолжение выпуска журнала.























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