Продолжается цикл интеллектуальных марафонов «HOW LONG IS NOW»

Кадр из фильма «Скромное обаяние буржуазии» © «Искусство кино»

С 13 по 15 марта в Новом пространстве Театра наций в Москве пройдет интеллектуальный марафон «Скромное обаяние буржуазии?» цикла «HOW LONG IS NOW».

«Этой весной на российские экраны возвращается "Скромное обаяние буржуазии". Приуроченная к 120-летию Луиса Бунюэля, серия спецпоказов одного из ключевых фильмов ХХ века (1972) парадоксальным образом вписывается в контекст консервативного поворота, который мы наблюдаем в последние годы едва ли не во всех сферах общественной и политической жизни», — пишут организаторы цикла на сайте Театра наций.

Марафон «Скромное обаяние буржуазии?» посвящен (новой) буржуазности — и тому, в какие противоречивые взаимоотношения она вступает с вызовами и проблемами сегодняшнего дня.

Литературовед, шеф-редактор раздела «Литература» COLTA.RU Глеб Морев и культуролог Юрий Сапрыкин откроют его диалогом о том, как формировали и как отражали буржуазную повестку отечественные медиа с начала 1990-х до конца 2010-х («Гламур и дискурс: русские медиа до и после глянца»). Программу продолжит паблик-ток «Новая этика: глянец без фотошопа»: Ольга Страховская и Марина Анциперова (The Blueprint) обсудят, как глобальные сдвиги в морали и этике, отношении к полу и гендеру, изменили язык глянца и модной индустрии — и продолжают менять то, как мы воспринимаем себя и других. Мартовский марафон завершит лекция обозревателя моды, специального корреспондента Издательского дома «Коммерсантъ» Елены Стафьевой о том, почему в сезоне 2019/2020 на мировые подиумы вернулся буржуазный стиль рубежа 1970-х — 1980-х, как он проявляет себя в новой моде и как прогрессизм уживается в ней с консервативностью («Новая мода и консервативный поворот»).

Расписание:

13 марта в 19:00 — Гламур и дискурс: Русские медиа до и после глянца (Глеб Морев, Юрий Сапрыкин);

14 марта в 19:00 — Новая этика: глянец без фотошопа (Ольга Стаховская, Марина Анциперова);

15 марта в 19:00 — Новая мода и консервативный поворот (Елена Стафьева).

Куратор проекта — театральный критик, шеф-редактор раздела «Театр» COLTA.RU Дмитрий Ренанский.







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