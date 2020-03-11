Продолжается цикл интеллектуальных марафонов «HOW LONG IS NOW»

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С 13 по 15 марта в Новом пространстве Театра наций в Москве пройдет интеллектуальный марафон «Скромное обаяние буржуазии?» цикла «HOW LONG IS NOW».
«Этой весной на российские экраны возвращается "Скромное обаяние буржуазии". Приуроченная к 120-летию Луиса Бунюэля, серия спецпоказов одного из ключевых фильмов ХХ века (1972) парадоксальным образом вписывается в контекст консервативного поворота, который мы наблюдаем в последние годы едва ли не во всех сферах общественной и политической жизни», — пишут организаторы цикла на сайте Театра наций.
Марафон «Скромное обаяние буржуазии?» посвящен (новой) буржуазности — и тому, в какие противоречивые взаимоотношения она вступает с вызовами и проблемами сегодняшнего дня.
Литературовед, шеф-редактор раздела «Литература» COLTA.RU Глеб Морев и культуролог Юрий Сапрыкин откроют его диалогом о том, как формировали и как отражали буржуазную повестку отечественные медиа с начала 1990-х до конца 2010-х («Гламур и дискурс: русские медиа до и после глянца»). Программу продолжит паблик-ток «Новая этика: глянец без фотошопа»: Ольга Страховская и Марина Анциперова (The Blueprint) обсудят, как глобальные сдвиги в морали и этике, отношении к полу и гендеру, изменили язык глянца и модной индустрии — и продолжают менять то, как мы воспринимаем себя и других. Мартовский марафон завершит лекция обозревателя моды, специального корреспондента Издательского дома «Коммерсантъ» Елены Стафьевой о том, почему в сезоне 2019/2020 на мировые подиумы вернулся буржуазный стиль рубежа 1970-х — 1980-х, как он проявляет себя в новой моде и как прогрессизм уживается в ней с консервативностью («Новая мода и консервативный поворот»).
Расписание:
Куратор проекта — театральный критик, шеф-редактор раздела «Театр» COLTA.RU Дмитрий Ренанский.
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