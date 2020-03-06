Премия «ЛибМиссия» открыла пятый сезон

До 1 апреля идет прием заявок на участие в конкурсе на соискание публицистической премии «ЛибМиссия», которая вручается за книги и публикации о текущем общественно-политическом процессе, выпущенные в течение прошедшего года.

Премия присуждается в двух номинациях. Соискателями премии в номинации «Аналитика» могут стать авторы книг, в том числе электронных, в которых обобщаются и популяризируются оригинальные исследования и философские концепции, осмысляющие тренды современной политики, социальные, социокультурные и экономические процессы, которые затрагивают судьбы наших современников. Книга-лауреат должна быть создана на русском языке, адресована гражданскому обществу и обнародована в течение года, предшествовавшего объявлению о конкурсе.

Соискателями премии в номинации «Публицистика» могут стать авторы больших исследовательских проектов и циклов статей в любом формате и на любом носителе (имеющем тираж более 5000 экземпляров), обобщающих собственные аналитические исследования авторов, цель которых – донести до читателей правдивую информацию и одновременно с этим предложить глубокое и яркое осмысление истинного смысла современной политической истории. Публикации должны быть созданы на русском языке, адресованы гражданскому обществу и обнародованы в течение года, предшествовавшего объявлению о конкурсе.

До участия не допускаются политические манифесты и иные схожие документы, заявления, речи на митингах или реплики на дискуссионных встречах.

Оргкомитет премии принимает заявки на участие в конкурсе по адресу premialibmissiya@gmail.com. Заявителями могут стать редакции СМИ, независимо от места и страны регистрации, общественные организации, члены жюри премии или члены Совета фонда «Либеральная Миссия».

В жюри премии в 2020 году входят:

Денис Драгунский , председатель жюри, филолог, политолог, журналист и писатель;

, председатель жюри, филолог, политолог, журналист и писатель; Александр Архангельский , историк, журналист, публицист и писатель;

, историк, журналист, публицист и писатель; Анна Качкаева , профессор факультета медиа, коммуникаций и дизайна НИУ ВШЭ;

, профессор факультета медиа, коммуникаций и дизайна НИУ ВШЭ; Дмитрий Орешкин , журналист, политолог, политгеограф, аналитик.

, журналист, политолог, политгеограф, аналитик. Кирилл Рогов, вице-президент Фонда «Либеральная Миссия».

Не позднее 15 мая члены жюри завершат отбор лауреатов пятого сезона премии, церемония награждения которых состоится 27 мая. Сумма денеженого вознаграждения для каждого из лауреатов составляет 250 тысяч рублей.

Премия «ЛибМиссия» учреждена фондом «Либеральная миссия» в 2016 году с целью привлечь внимание общества к ученым, популяризаторам, публицистам, которые своими трудами вносят вклад в аналитические исследования и просвещение россиян и систематически проясняют текущую ситуацию в России и в мире.







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