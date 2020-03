Умер Макс фон Сюдов

© Dagens Nyheter

8 марта в Провансе в возрасте 90 лет умер шведский актер театра и кино Макс фон Сюдов.

Об этом сообщает BBC.

Макс фон Сюдов родился в 1929 году в городе Лунде на юге Швеции, в 1948–1951 годах обучался актерскому мастерству в Королевском драматическом театре в Стокгольме, там же впервые вышел на сцену в трагедии Гете «Эгмонт». Затем играл в театрах Норрчепинга и Хельсингборга, а также в Муниципальном театре Мальме, главным режиссером которого был Ингмар Бергман.

С 1957 года Бергман снял фон Сюдова в 11 своих фильмах, среди которых «Седьмая печать» (Det sjunde inseglet), «Земляничная поляна» (Smultronstället), «На пороге жизни» (Nära livet, 1958), «Лицо» (Ansiktet, 1958), «Девичий источник» (Jungfrukällan, 1960), «Сквозь тусклое стекло» (Såsom i en spegel, 1961) и «Причастие» (Nattvardsgästerna, 1963).

В 1965 году фон Сюдов дебютировал в Голливуде, сыграв роль Христа в фильме Джорджа Стивенса «Величайшая из когда-либо рассказанных историй» (The Greatest Story Ever Told). Всего актер снялся более чем в ста фильмах и телесериалах, в том числе «Изгоняющий дьявола» (The Exorcist, 1973) Уильяма Фридкина, «Конан-варвар» (Conan the Barbarian, 1982) Джона Милиуса, «Дюна» (Dune, 1984) Дэвида Линча, «Ханна и ее сестры» (Hannah and Her Sisters, 1986) Вуди Аллена, «Судья Дредд» (Judge Dredd, 1995) Дэнни Кэннона, «Особое мнение» (Minority Report, 2002) Стивена Спилберга, «Остров проклятых» (Shutter Island, 2010) Мартина Скорсезе.

Лауреат многих профессиональных наград, номинант на премию «Оскар» за роли в фильмах «Пелле-завоеватель» (Pelle Erobreren) Билле Аугуста и «Жутко громко и запредельно близко» (Extremely Loud and Incredibly Close) Стивена Долдри. Одной из последних работ фон Сюдова стала роль Трехглазого Ворона в шестом сезоне сериала «Игра престолов» (Game of Thrones, 2016), за которую актер получил премию «Эмми».



























