Умер Макс фон Сюдов

Театр-театр
Алена Карась о «Чайке» Оскараса Коршуноваса в МХТ6 марта 20204010
8 марта в Провансе в возрасте 90 лет умер шведский актер театра и кино Макс фон Сюдов.
Об этом сообщает BBC.
Макс фон Сюдов родился в 1929 году в городе Лунде на юге Швеции, в 1948–1951 годах обучался актерскому мастерству в Королевском драматическом театре в Стокгольме, там же впервые вышел на сцену в трагедии Гете «Эгмонт». Затем играл в театрах Норрчепинга и Хельсингборга, а также в Муниципальном театре Мальме, главным режиссером которого был Ингмар Бергман.
С 1957 года Бергман снял фон Сюдова в 11 своих фильмах, среди которых «Седьмая печать» (Det sjunde inseglet), «Земляничная поляна» (Smultronstället), «На пороге жизни» (Nära livet, 1958), «Лицо» (Ansiktet, 1958), «Девичий источник» (Jungfrukällan, 1960), «Сквозь тусклое стекло» (Såsom i en spegel, 1961) и «Причастие» (Nattvardsgästerna, 1963).
В 1965 году фон Сюдов дебютировал в Голливуде, сыграв роль Христа в фильме Джорджа Стивенса «Величайшая из когда-либо рассказанных историй» (The Greatest Story Ever Told). Всего актер снялся более чем в ста фильмах и телесериалах, в том числе «Изгоняющий дьявола» (The Exorcist, 1973) Уильяма Фридкина, «Конан-варвар» (Conan the Barbarian, 1982) Джона Милиуса, «Дюна» (Dune, 1984) Дэвида Линча, «Ханна и ее сестры» (Hannah and Her Sisters, 1986) Вуди Аллена, «Судья Дредд» (Judge Dredd, 1995) Дэнни Кэннона, «Особое мнение» (Minority Report, 2002) Стивена Спилберга, «Остров проклятых» (Shutter Island, 2010) Мартина Скорсезе.
Лауреат многих профессиональных наград, номинант на премию «Оскар» за роли в фильмах «Пелле-завоеватель» (Pelle Erobreren) Билле Аугуста и «Жутко громко и запредельно близко» (Extremely Loud and Incredibly Close) Стивена Долдри. Одной из последних работ фон Сюдова стала роль Трехглазого Ворона в шестом сезоне сериала «Игра престолов» (Game of Thrones, 2016), за которую актер получил премию «Эмми».
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
12:25Политех и Музей Москвы проведут выставку о людях с инвалидностью
11:30Присуждена премия Солженицына
10:57Премия «ЛибМиссия» открыла пятый сезон
6 марта 2020
18:49Рособрназор восстановит госаккредитацию Шанинки
18:10Открыт прием заявок на конкурс «Новый театр»
17:51Черняков поставит «Пиковую даму» в Париже
16:03Авторские права на работы Ларионова и Гончаровой перейдут к России
14:20Премьера сочинения Бориса Филановского пройдет в трех городахВсе новости
Алена Карась о «Чайке» Оскараса Коршуноваса в МХТ6 марта 20204010
Подготовлено издание неизвестных воспоминаний художницы Татьяны Яблонской6 марта 20203363
Путешествие в параллельные миры на заднем сиденье «Мерседеса»: премьера клипа дуэта электроромантиков6 марта 20201702
Речь известного швейцарского писателя и драматурга Лукаса Берфуса по случаю вручения ему Премии имени Георга Бюхнера5 марта 20202671
Пиар-директор фирмы «Мелодия» Карина Абрамян объясняет, почему она надеется на лучшую жизнь при новом владельце4 марта 20204440
Андрей Тесля о книге Александра Во «Дом Витгенштейнов»4 марта 20203011
Глеб Напреенко о том, какие вопросы в реальности задают публикации «Медузы» о деле «Сети», — и о том, почему на них трудно отвечать коллективно4 марта 20207597
5 марта ГТГ отметит 125-летие Сергея Романовича — крупнейшего экспрессиониста советской эпохи3 марта 20202483
Новые стихи Галины Рымбу3 марта 20203360
Заслуженная московская инди-группа о новом — «терапевтическом» — альбоме «Unsaid», зарубежной карьере и семейных отношениях в коллективе2 марта 20202243
Мы живем в период «эмократии»: эмоции — это практически всё. На эмоциях работают соцсети, реклама, политика. С этим связана и «этизация» жизни. Как это случилось и как тут быть, объясняет социолог Андреас Реквиц2 марта 20205441
Анастасия Кайнеанунг о независимом искусстве в эпоху актуального искусства28 февраля 20203805