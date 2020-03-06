Премьера сочинения Бориса Филановского пройдет в трех городах

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В конце марта в Москве, Екатеринбурге и Петербурге в исполнении ансамбля Labyrinthus впервые прозвучит вокально-инструментальный трактат Бориса Филановского «Книга творения».
Сочинение, написанное композитором по заказу культурно-образовательного проекта «Эшколот», основано на «Книге творения» (Сефер Йецира, III–VI вв. н.э.) — краеугольном тексте еврейской мистической традиции.
«Этот текст раньше никогда не привлекал внимания музыкантов, что удивительно, поскольку его выдающаяся краткость, лапидарность и емкость открывают для музыки огромные возможности, — отмечают организаторы премьеры. — Борис Филановский взял на себя нелегкую задачу не только озвучить и интерпретировать классический сложный текст, но и использовать средневековые инструменты. Обращение к средневековым инструментам важно не только в хронологическом контексте. Европейская музыка, современная Сефер Йецира, да и значительно более поздняя, была неавторской. Это соответствует анонимности и безличности Сефер Йецира: книга выглядит так, будто она не составлена человеком, а возникла из ниоткуда».
Расписание:
Во всех трех городах исполнение произведения Бориса Филановского будет предварять лекция исследователя еврейской мысли, историка философии Ури Гершовича, в которой он расскажет о Сефер Йецира и прокомментирует те две главы, которые легли в основу либретто.
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