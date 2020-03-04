«Геликон-опера» открыла молодежную программу оперных артистов

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3 марта начался первый отборочный тур молодежной программы оперных артистов. Участники программы пройдут стажировку на сцене московского театра «Геликон-опера».
Заявки принимаются по адресу young.helikon@gmail.com от выпускников и студентов старших курсов музыкально-театральных учебных заведений всех регионов РФ. Возраст кандидатов не может превышать 30 лет.
Как сообщает сайт молодежной программы оперных артистов , она создана с целью подготовки профессиональных оперных певцов нового поколения, обладающих актерским мастерством, повышения творческого потенциала российских музыкальных театров и привлечения к работе в них талантливой молодежи.
Программа продлится до 31 августа, во время стажировки начинающие артисты будут:
«Отбор кандидатов производит Конкурсная комиссия, а также официальные консультанты программы — звезды мировой оперы», — отмечается в сообщении организаторов программы.
Первый отборочный тур завершится 25 марта, 1 апреля будт опубликован список из 20 участников второго тура, который состоится 15 апреля в театре «Геликон-опера».
Программа осуществляется совместно с АНО «Арт-Гелиос» при поддержке Фонда президентских грантов Российской Федерации
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