«Геликон-опера» открыла молодежную программу оперных артистов

Театр «Геликон-опера» © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

3 марта начался первый отборочный тур молодежной программы оперных артистов. Участники программы пройдут стажировку на сцене московского театра «Геликон-опера».

Заявки принимаются по адресу young.helikon@gmail.com от выпускников и студентов старших курсов музыкально-театральных учебных заведений всех регионов РФ. Возраст кандидатов не может превышать 30 лет.

Как сообщает сайт молодежной программы оперных артистов , она создана с целью подготовки профессиональных оперных певцов нового поколения, обладающих актерским мастерством, повышения творческого потенциала российских музыкальных театров и привлечения к работе в них талантливой молодежи.

Программа продлится до 31 августа, во время стажировки начинающие артисты будут:

заниматься вокалом и мастерством актера, хореографией;

участвовать в репетициях, спектаклях и концертах театра;

заниматься с концертмейстерами и педагогами по иностранным языкам;

участвовать в мастер-классах знаменитых артистов, режиссеров, хореографов и театральных художников;

готовиться к участию в международных конкурсах, посещать экскурсии, спектакли московских театров, участвовать в PR-кампаниях.

«Отбор кандидатов производит Конкурсная комиссия, а также официальные консультанты программы — звезды мировой оперы», — отмечается в сообщении организаторов программы.

Первый отборочный тур завершится 25 марта, 1 апреля будт опубликован список из 20 участников второго тура, который состоится 15 апреля в театре «Геликон-опера».

Программа осуществляется совместно с АНО «Арт-Гелиос» при поддержке Фонда президентских грантов Российской Федерации



















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