Роскомнадзор составил протоколы на BBC World News

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Роскомнадзор обнаружил нарушения российского законодательства в работе информационного телеканала BBC World News и составил протоколы об этих нарушениях.

«В ходе контрольных мероприятий выявлено нарушение требований 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", — говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора. — В отношении юридического и должностного лица составлены протоколы по ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ. Также выявлено нарушение ст. 12 федерального закона 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" в части нарушения сроков передачи обязательных экземпляров документов на государственное хранение в ВГТРК».

Также сообщается, что протоколы переданы в суд, судебное заседание назначено на 12 марта.

Нарушения были выявлены Роскомнадзором в результате «проведения внепланового контрольного мероприятия». Одним из них, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, стало отсутствие знака маркировки информационной продукции в повторных выпусках новостных программ, содержащих «описание или изображение жестокости и насилия».

Ранее в пресс-службе заявляли о зеркальных мерах, которые будут приняты в отношении британского регулятора Ofcom, оштрафовавшего держателя лицензии телеканала «НТВ-Мир Балтия».

Год назад Роскомнадзор проводил проверку канала BBC World News и интернет-ресурсов BBC, по итогам которой были «выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций». Проверка была иницирована в декабре 2018 года «в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания».



























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