 
13:04 21 декабря 2018Новости
2850
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Роскомнадзор решил проверить BBC

News_detailed_pictureРуководитель Роскомнадзора Александр Жаров© Роскомнадзор

Роскомнадзор начал проверку канала BBC World News и интернет-ресурсов BBC на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству.

Как сообщает сайт Роскомнадзора, проверка проводится «в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания».

Ранее Ofcom объявил о том, что весной 2018 года в семи материалах телеканала RT, в частности, об отравлении Скрипалей и войне в Сирии, были нарушены принципы объективности подачи информации. Реакцией на подобные нарушения могут стать штрафы или отзыв лицензии на вещание в Великобритании.

«Мне искренне жаль корреспондентов ВВС, многие из которых являются настоящими профессионалами и добросовестно выполняют свои обязанности. Но грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ... не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа», — написала в фейсбуке официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В России, как и во всех остальных странах, ВВС предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и норм местного законодательства», — прокомментировали претензии российской стороны в пресс-службе ВВС.







ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Комментарии


Сегодня на сайте

Global RussianТеатр
Global Russian 

«Иранская конференция» Ивана Вырыпаева в Москве

20 декабря 20189630
Михайловна звонилаColta Specials
Михайловна звонила 

Швейцарский фотограф Беат Швайцер наблюдает за повседневной жизнью Норильска, куда ограничен допуск иностранцам

20 декабря 201814840
Сказки об ИталииКино
Сказки об Италии 

«Счастливый Лазарь» Аличе Рорвакер — новый фильм о том, что только чудо может спасти старые формы кино

18 декабря 201815800