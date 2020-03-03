Зверевский центр представит «Охоту на растворимую рыбу»

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10 марта в Зверевском центре современного искусства в Москве откроется выставка «Охота на растворимую рыбу», в которой примут участие художники Лилия Баласанова, Стас Шакарвис, Женя Шарвина и Ксения Шинковская.
Как сообщает сайт Зверевского центра, на выставке будут представлены работы, выполненные в технике коллажа, живописи, пикториальной фотографии и войлочной скульптуры. Эти произведения объединяют «образы следов памяти и времени, зыбкой реальности».
«В 1924 году Андре Бретон написал первый "Манифест сюрреализма". К нему был приложен фантасмагорический поэтический сборник "Растворимая рыба". Сюрреалисты проработали пути абсурда, а мы живем свою нормальную многослойную жизнь и даже привыкли немного в эти слои заглядывать, — пишут организаторы выставки. — Сама охота абсурдна, как и цитируемое произведение Бретона, но художники приглашают чуткого зрителя ковырнуть корку действительности, словно крупинку фотографического зерна, чтобы увидеть немного изнанки».
Куратор проекта — Женя Шарвина. Выставка «Охота на растворимую рыбу» в Зверевском центре продлится до 15 марта.
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