Зал «Зарядье» установил рекорд

© Лилия Ольховая / МКЗ «Зарядье»

29 февраля в Московском концертном зале «Зарядье» состоялась инаугурация большого концертного органа. Он звучал без перерыва целые сутки – возможности инструмента демонстрировали 24 российских и зарубежных органиста.

Как сообщает пресс-служба зала «Зарядье», на инаугурацию, центральным событием коротой стало шоу в постановке швейцарского режиссер а Даниэле Финци Паска, были приглашены представители Книги рекордов России и Книги рекордов Европы.

Также официальная заявка на рекорд «Самый продолжительный органный концерт в концертном зале, 24 часа» оформлена и в Книгу рекордов Гиннесса.

«2 марта представители книги рекордов официально подтвердили результат, — пояснили в пресс-службе. — Оба приглашенных издания зафиксировали рекорд и вручили награду генеральному директору зала Ольге Жуковой. На очереди — подтверждение рекорда в Книге рекордов Гиннесса».

Орган концертного зала «Зарядье» изготовлен французской фирмой Mühleisen. Инструмент имеет 85 регистров, клавиатурную консоль из четырех мануалов (61 клавиша) и мобильную консоль с четырьмя мануалами (32 клавиши). По количеству регистров это самый большой орган в Москве и одним из крупнейших в Европе.

Вес всей конструкции составляет около 40 тонн. На фасаде инструмента размещены 135 труб, а внутри — еще 5737 труб длиной от 7 м до 5 см.

«Размер органа это не самое важное, — рассказал «Российской газете» руководитель фирмы Mühleisen Патрик Арманд накануне инаугурации. — Главное — качество звучания. Важно, чтобы каждая труба звучала правильно, как и должна звучать, будто это прекрасный певец поет не форсированно и не зажато. Звучание органа интересно тогда, если от самой тихой звучности до самой громкой было множество переходов и нюансов. Но, конечно, для зала, где планируется использовать орган вместе и с симфоническим оркестром, инструмент нужен большой».























Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU