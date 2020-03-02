Новый сезон SOUND UP откроет Роделиус

© Alex Gonzales / NODE Berlin Oslo

24 марта на сцене Московского академического театра имени Вл. Маяковского патриарх немецкой электроники Ханс-Йоахим Роделиус выступит на первом концерте нового сезона фестиваля новой музыки SOUND UP.

Об этом сообщает сайт SOUND UP.

Критики называют Роделиуса крестным отцом краут-рока — самого влиятельного направления немецкой музыки 1970-х, определившего звук ключевых музыкантов ХХ века. Он основал культовые группы Cluster и Harmonia, записывал альбомы с Брайаном Ино, работал с Kraftwerk, Can и Neu!, выпустил десятки сольных пластинок.

На своем первом московском концерте Роделиус в рамках фестиваля SOUND UP исполнит в театре Маяковского знаковые произведения из титанической 50-летней дискографии, объединившей в себе психоделию 1970-х, электронную революцию 1980-х, альтернативную музыку 1990-х, новую искренность 2000-х и мультижанровые открытия 2010-х.

Также вместе с Кристофером Мюллером, швейцарским композитором и основателем всемирно известного Gotan Project, Роделиус представит альбом-коллаборацию «Imagori».











































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