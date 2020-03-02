В Москве пройдет выставка в поддержку диагностики и лечения редких заболеваний

Галина Андреева. Невеселые картинки. 2020 © Фонд культуры «Екатерина»

4 марта в Фонде культуры «Екатерина» в Москве откроется выставка «Правило исключительности», на которой будут представлены произведения, созданные в рамках социально-культурного проекта в поддержку диагностики и лечения редких заболеваний.

Выставка организована фармацевтической компанией «Такеда» совместно с Московской художественно-промышленной академией имени С.Г. Строганова, Школой-студией МХАТ и Фондом культуры «Екатерина». Куратор проекта — искусствовед Сергей Хачатуров.

Как сообщают организаторы выставки на сайте Фонда культуры «Екатерина», экспозиция состоит из трех частей.

В первую часть войдут пятьдесят работ лауреатов и победителей международного конкурса «Такеда. Art/Help. Правило исключительности», в котором приняли участие студенты вузов и художественных училищ двадцати восьми стран.

Вторая часть выставки — аудиоинсталляция, созданная специально для проекта художниками Сергеем Мироненко, Олегом Макаровым и Мариной Руденко, а также информационная зона, где будут экспонироваться материалы, предоставленные Всероссийским обществом редких (орфанных) заболеваний, Всероссийским обществом гемофилии, Обществом МБОО «Хантер-синдром», Автономной некоммерческой организацией по оказанию помощи больным с синдромом короткой кишки с метаболическими нарушениями «Ветер надежд», Межрегиональной общественной организацией поддержки пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника и синдромом короткой кишки «Доверие». В этой части экспозиции будут звучать голоса российских пациентов с редкими заболеваниями, где они рассказывают о себе и о своих мечтах.

Третьей частью экспозиции станет кинозал. Там будут демонстрироваться киноновеллы режиссера Вениамина Илясова «Абитуриент» и «Студенты», в которых снялись Игорь Ясулович, Татьяна Лазарева, Татьяна Веденеева и артисты Мастерской Виктора Рыжакова Школы-студии МХАТ.

Дополнят экспозицию две монументальные работы Дмитрия Грецкого, созданные в соавторстве с Евгенией Кац из серии «Terracotta Worriers» из собрания Фонда культуры «Екатерина».

Выставка «Правило исключительности» продлится до 15 марта.







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