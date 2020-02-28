Найл Хоран впервые выступит в России

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Осенью 2020 года в Петербурге и Москве состоятся первые российские концерты экс-участника группы One Direction, ирландского певца Найла Хорана.

Концерты пройдут 17 ноября в спорткомплексе «Юбилейный» (Петербург) и 18 ноября на стадионе «ВТБ Арена» (Москва). Билеты поступят в продажу 6 марта.

«Сразу после распада группы One Direction Найл Хоран погрузился в сольную карьеру и уже вскоре дебютировал с альбомом "Flicker", который за первую же неделю взлетел на первые строчки хит-парадов США, Канады, Ирландии, а видео на YouTube набрали десятки миллионов просмотров. За ошеломительным успехом последовал грандиозный тур, который преумножил количество фанатов по всему миру», — отмечают организаторы концертов.

На 13 марта назначен релиз второго студийного альбома Найла Хорана, «Heartbreak Weather».

«Это почти концептуальный альбом, — говорит музыкант. — Я хотел погрузить слушателей в историю каждой композиции, показать отношения от начала и до конца с разных сторон. Потому что когда ты переживаешь расставание, это не всегда грустно».

В конце 2019 – начале 2020 года вышли три сингла с нового альбома — «Nice to Meet Ya», «Put a Little Love on Me» и «No Judgement».

Российские концерты Найла Хорана входят в расписание его мирового тура «Nice to Meet Ya Tour 2020», который начнется 20 апреля в США.































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