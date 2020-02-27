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Вручена премия The Art Newspaper Russia

News_detailed_picture© The Art Newspaper Russia

26 февраля в Москве состоялась церемония награждения лауреатов восьмого сезона ежегодной премии газеты The Art Newspaper Russia.

Как сообщает The Art Newspaper Russia, премия, отмечающая самые значимые события прошедшего года в сфере русского искусства в России и за рубежом, присуждена в пяти номинациях:

«Выставка года»:


«Музей года»:


«Реставрация года»:

  • Реставрационные мастерские Музеев Московского Кремля — государственные регалии и личные вещи русских монархов, парадное оружие, иконы, ювелирные изделия из собрания Музеев Московского Кремля

    «За кропотливую работу по возрождению уникальных предметов и прославление скромных героев реставрационного цеха»


«Книга года»:


«Личный вклад»:

  • Владимир Потанин — бизнесмен, меценат, основатель Благотворительного фонда Владимира Потанина

    «За филантропическое постоянство в меняющемся мире»

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