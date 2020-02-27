Вручена премия The Art Newspaper Russia

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26 февраля в Москве состоялась церемония награждения лауреатов восьмого сезона ежегодной премии газеты The Art Newspaper Russia.
Как сообщает The Art Newspaper Russia, премия, отмечающая самые значимые события прошедшего года в сфере русского искусства в России и за рубежом, присуждена в пяти номинациях:
«Выставка года»:
«Музей года»:
«Реставрация года»:
«Книга года»:
«Личный вклад»:
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